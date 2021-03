El actor Jake Gyllenhaal protagonizará una cinta sobre un veterano de guerra de Estados Unidos, titulada Combat Control, la cual será dirigida por Sam Hargrave, de acuerdo con Deadline y Variety.

La película cuenta la historia del veterano de guerra y acreedor de la Medalla de Honor de Estados Unidos, John Chapman, y está basada en la historia real del libro bestseller de New York Times Alone at Dawn, escrito por Dan Schilling y Lori Chapman Longfritz.

La historia de la película será sobre el veterano de la Fuerza Aérea, Chapman, que murió en combate el 4 de marzo de 2002 en Afganistán, y la búsqueda sobre qué lo que le pasó en realidad, 15 años después, como parte de las investigaciones para saber si era merecedor o no de la Medalla de Honor, ya que no hubo testigos de sus acciones en la guerra.

Gracias a la investigación, realizada por la capitana Cora Alexander, se pudo revelar más sobre la labor del Equipo de Control de Combate de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, a la que pertenecía Chapman.

Hasta el momento no hay actriz para el papel de Cora Alexander, pero ya se busca a quien tomará el rol.

El guion del filme fue escrito por Michael Russell Gunn y producirán Ron West de Thruline Entertainment. El financiamiento de la cinta se dará entre The Hideaway Entertainment, y el CEO de esta empresa, Jonathan Gray, así como el presidente Matthew Rhodes y la vicepresidenta Kristy Grisham serán los productores. Además, Ryan Cassells, también de The Hideaway, será el productor ejecutivo, junto con Gyllenhaal.

Matthew Rhodes y Jake Gyllenhaal ya habían trabajado juntos en el filme nominado al Premio de la Academia Nightcrawler, que le valió al actor una crítica positiva. Según los medios estadounidenses, MGM está empujando fuerte para adquirir la película, como parte de un plan agresivo de mercado para este 2021.