ESTE LUNES, EL GOBERNADOR Constitucional De Tamaulipas, Se Encuentra De Manteles Largos, El Mandatario Estatal, FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, Realizará un Recuento De Sus Logros Como Gobernante De Sus Primeros 5 Años, Al Frente De Los Destinos Del Estado y Detallará Los Hechos Realizados En El último Año. En Su Quinto Informe De Gobierno. Tanto Al Interior, Como Exterior De Tamaulipas El Montaje Gubernamental, Será De Fortaleza y Poderío, Aunque La Realidad Sea Otra…

LOS LOGROS PARA TAMAULIPAS, Tamaulipecas y Tamaulipecos En Lo General, Por Parte Del Gobernador No Son Los Que Esperaban y Se Pregonaban en Su Campaña Gubernamental de 2016. El Bono Democrático, La Confianza Y La Esperanza En Su Gobierno De Los Vientos Del Cambio En Tamaulipas, Que Se Le Entregó Como Un Cheque En Blanco…Lo Malgastó Rápidamente El Líder Del Cartel Político De Los Cuernos Largos De Tamaulipas, No Cumplió Con Su Obligación, Mucho Menos Con Sus Promesas y Compromisos, Nunca Ha Sabido Respetar Su Palabra, El Honor No Lo Conoce, Por Ser Un Hombre Sin Palabra, Al Menos Para El Pueblo Tamaulipeco y La Entidad Federativa…

CONTRARIAMENTE A LO LOGROS GENERALES Para El Pueblo y El Estado…Los Logros Particulares Son Avasallantes, En Lo Personal, Familiar, Parientes, Amigos y Cómplices. Su Riqueza Inexplicable, Muy Explicable en lo que va Del Siglo XXI, Contrasta Con La Actividad Delincuencial que lo llevó a ser hoy Un Ex-Convicto En El País Del Tío Sam, Podría Decirse, Ello Fue Parte De Su Adolescencia Inquieta, Pero De Aquella Banda Juvenil De Adolescentes Que Quería Comerse Al Mundo A Puños, Al Parecer, Sólo Queda Uno Solo De Ellos Disfrutando De La Vida, Parece Ser Que El Resto Ya No Respira y El Vivo, Gobierna Una Entidad Federativa Mexicana, De Ese Grupo Juvenil Que Vivían Al Filo De La Navaja De Lo Legal e Ilegal, Del Que Nunca Se Supo, Ni Se Sabe Nada, Es De Un Joven De Ese Entonces, De La Dinastía de Los GOMEZ LIRA, Compañero De Andanzas de FJGCV, Por Cierto, Ese Joven contaba con un fuerte influyentismo En Reynosa y La Región, incluyendo suelo gringo…De Las Travesuras De Ese Entonces, Solo Vive Para Contarlo, FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA…

SIEMPRE AGARRO MONTE, Estábamos Con Los Beneficios En Lo Particular, El Propio FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, Su Familia, Hermanos, Primos y demás parientes, sin olvidar a Su Familia Política, La GOMEZ LEAL, Cómplices, Amigos y Camaradas, El Gobierno De Los Vientos Del Cambio En Tamaulipas, Es El Mejor Gobierno Que Tamaulipas Nunca Ha Tenido. Lo Cierto Es Que En Lugar De Gobernar Adecuadamente, FJGCV, Prefirió Lo Material, junto Con Lo Contante y Sonante, sin importar que Al Estado y Al Pueblo Se Lo Lleve “La Tiznada”…Para Su Desgracia, A La Gente De Muy Liviana Mano y Uña Muy Larga, “Lo Que Fácil Llega, Fácil Se Va”, Ya Que Siempre Tienen Una Moneda Que No Saben Ni Pueden Gastar, Ya Que La Unidad De Investigación Financiera De La Secretaría De Hacienda y Crédito Público, Los Tiene En La Mira y Sea Como Sea, El Pueblo, Siempre Quiere PAN y Circo y Mas, Si Llegan a Rodar Cabezas y Mucho Mejor, Si Se Regresa Al Pueblo Lo Robado…

SIN TEMOR A QUIVOCARME, ESTE LUNES, El Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, En Un Futuro No Volverá a Tener Una Audiencia Igual, Con Tanto Hipócrita y Doble Cara, Por Fuera Haciendo y Diciendo Una Cosa y Por Dentro Pensando Otra, Como Buenos Carroñeros, Dispuestos a Darse Un Banquete Con Los Despojos Políticos Con Quién Por Voluntad Política, Será Puntualmente Desmembrado Políticamente y Puesto a Buen Recaudo…Lo Anterior Lo Escribía El Domingo, Pero Luego De Comer Un Taco, Me Entro Un Sueño Que Para Que Le Cuento, desperté después de las 22 horas, y Ya Ni Paque. El Domingo Casi a Medio Día Llegue Al Congreso Del Estado—para variar, tarde, pero temprano para El Show Del Polyforum— Un Gobernante Rodeado De Gente Lambiscona, Pero Solo En Su Soledad, Sabe y Bien Que Sabe Que Esta Solo, LA ANSIEDAD, ANGUSTIA Y DESESPERACION Son Inocultables, Aun Con Una Máscara De Valentón. Tarde, Muy Tarde Se Da Cuenta Que Lo Usaron, Que Lo Engañaron y Que Los Platos Rotos Los Tendrá Que Pagar El, En Lo Personal, Amigos, Parientes, Familiares y Ciertos Cómplices, Al Igual Que Algunos Conocidos, Tanto Tamaulipecos, como De Otras Entidades Federativas…

EN 2017 MIGUEL ANGEL OSORIO CHONG, Fue El Representante Presidencial En El Primer Informe Gubernamental Del Tamaulipeco, Así Como El Poblano RAFAEL MORENO VALLE, Hacedor También de FJGCV, El Hidalguense Buscaba La Candidatura Presidencial Del PRI, En Su Momento Ayudó a FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA a Ganar La Gubernatura Tamaulipeca Junto Con EGIDIO TORRE CANTU, Tamaulipas Por El PAN o PRI sería Para MAOCH, Pero ENRIQUE PEÑA NIETO Lo Dejó Vestido y Alborotado, Quedando ahora a Merced de ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, Tal Como Se Encuentra El Que Aun Cobra Como Gobernador Constitucional De Tamaulipas…

EL PODER EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL De Tamaulipas, Es Una Triada Delincuencial De Cuello Blanco Que Opera Impunemente Desde Hace Poco Mas De 5 Años En El Estado Tamaulipeco, Al Parecer Ya Les Llego Su Hora y Ni Pa Donde Hacerse, Esos Si, Lo Bailado Nadie Se Los Quita, Sobre Todo a Sus Titulares, Que En La Presidencia Municipal Reynosense Con FJGCV Como Presidente Municipal Supieron Estar Al Servicio Del Poder, Poder…Con La Actitud Que Asumió El Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, Fue La Correcta, El Que Calla Otorga y De Lengua Todos Comemos Tacos. Odio, Ira, Rencor Coraje y Hasta Tristeza Fugazmente Pasaron Por Su Ser, Entre Otras Muchas Cosas LA TRAICION y LA MENTIRA, Las Tuvo Muy Presentes, Ya Que Se Las Cometen a Su Persona, Recordando Que En Su Momento También Las Cometió…Lo Peor, El Engaño y Mucho Mas Peor, Saberse Engañado Muy Tardíamente, Mas Lo Que Le Falta, Con Un Común Denominador El Latrocinio Al Erario y El Abuso Del Poder Con El Mas Débil, La Construcción De Un Castillo De Corrupción e Impunidad De FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA Se Encuentra a Punto De Derrumbar. El Pueblo Tamaulipeco y La Entidad Federativa No Tiene Nada Que Ver Con La Corrupción e Impunidad de Que Hace Gala FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, Que Como Gobernador Constitucional De Tamaulipas No Sabe Cumplir Con Su Obligación, Podría Decir Que Es Peor Que Todos Sus Antecesores, El Espejismo de 2016, en 2021 Es Una Pesadilla Que Padece Tamaulipas y Su Pueblo, aunque de todo lo negativo, aunque pocas, también se hicieron cosas positivas, aunque en muy pequeña medida, de ahí que no exista una obra emblemática Del Gobierno De FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA a La Fecha, Salvo La Imputación De Desafuero En Pleno Proceso En El Congreso De La Unión…

LOS FIGURONES PANISTAS DE CORTE Nacional, Al Igual Que La Inmensa Mayoría De “Gobernadores PANistas y Federalistas” Brillaron Por Su Ausencia, De Los Ex-Mandatarios Nacionales Ni Que Decir. Triste y Penoso, El Ocaso Del Gobierno De Los Vientos Del Cambio En Tamaulipas…LOS Días Por Venir, Creo Que No Son Nada Halagadores, Ni Para El Partido Acción Nacional y Mucho Menos Para FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA QUE No Supo Construir Una Fortaleza Política y Social En Base a Un Gobierno Justo, Recto y Ejemplar, Por Su Honestidad, Con Trabajo y Acciones De Gobierno En Beneficio Del Pueblo Tamaulipeco y Del Estado, No En Beneficio De Una Camarilla Comandada Por El Líder Del Cartel Político De Los Cuernos Largos De Tamaulipas…

ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR Como Presidente De La República Comete Desatinos y Aciertos, Aunque Los Primeros Son Magnificados Mediáticamente, Mientras Que Los Segundos Palidecen En El Mar Informativo Que Fluye Por Oleadas a Cada Segundo Por Aire y Tierra. Aunque Al Escandalo, Lo Mata El Escandalo…ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR En Mas De 2 Años ha Abierto Muchos Frentes, Pero Sus Enemigos y Adversarios No Pueden Superar, Lo Que Hizo, Lo Que Hace y Lo Que Pretende Hacer. El Mandatario Nacional Tiene Aun Muchos Recursos Para Mantener o Aumentar Su Respaldo Popular…La Información Que Tiene Vale Oro. La Información Es Poder. Los Neoliberalistas Se Resisten a Soltar La Ubre Que Tienen Mamando Desde Hace Mas de 30 Años, El 6 de Junio, Es Su última Llamada Para Rescatar Algo de Lo Ya Perdido, Ya Que Después De Esa Fecha Si Pierden, Ahora Si Que Perderán En Lo Que Significa En Toda Su Extensión Esa Palabra y El Ex-Convicto Gringo Que “Gobierna Tamaulipas”, Es El Fiel De La Balanza Si Lo Hacen Pagar Todas Las Fechorías Cometidas El PAN a Nivel Nacional, Se Desmorona, Si FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA La Libra Será El Dueño Del Partido Acción Nacional, Aun Cuando No Gane La Elección Presidencial del 2024…Recuerde, ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, Al Igual Que FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, No Son Tan Buenos Como Piensan y Creen Que Lo Son…Son Humanos, La Diferencia Es Que El Tabasqueño No Esta Solo, Cuenta Con Poder, Con Respaldo Popular y Base Social, Algo De Lo Que El Tamaulipeco Carece…De Pilón Le Decimos Antes Del Informe Gubernamental, Con Acarreados de los 43 Municipios, Sin Importar La Pandemia Sanitaria Se Hizo Una Marcha y Mitin de Miles y Miles de Tamaulipecas y Tamaulipecos Para Un Respaldo Popular De Ficción a FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACAS En La Escalinata De Palacio De Gobierno, Luego De Una Caminata Desde Las Inmediaciones Del Estadio MARTE R. GOMEZ Por Varias Cuadras De La Avenida FRANCISCO I. MADERO Mejor Conocida Como Calle 17 y así Llegar a La Explanada De Palacio De Gobierno y Ocupar Toda La Superficie De La Plaza JUAREZ. En El Informe Gubernamental Ya No Se hizo La Movilización De Acarreados, Como Que Si Ya No Fuera Costeable Meterle Dinero Al Malo, De Ahí Que “El Populacho” No Fuese Requerido Al Informe Gubernamental Sólo Acarreados FIFIS Que No Tenían De Otra, Aunque Por Dentro Ya Se Frotan Las Manos Para Ver Cual Es Su Ganancia Si El Aun Gobernador Constitucional De Tamaulipas Es Desaforado y Quien Sera Su Sustituto o Sustituta. Sea Como Sea, Hasta Los y Las Mas Recalcitrantes Seguidores de FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, Dudan Que El México-Texano No Sea Castigado Por El Gobierno Federal. Salí Con Dios, Sino Regreso, Me Fui Con El. Tan, Tan…