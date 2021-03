“Lo más delicado de la elección es la compra del voto y el fraude electoral, y el

presidente del INE sabe muy bien quiénes llevan a cabo la compra de votos y

quiénes son los que hacen los fraudes electorales; entonces, que no se hagan

para otro lado, que no volteen a ver para otro lado”, acusó AMLO durante la

campaña presidencial.

La dupla maquiavélica de Lorenzo Córdova y Ciro Murayama en el INE ya

exasperó a los diputados del congreso. Este par de ocurrentes vendidos un día

amanecen con ideas de censurar al presidente en las mañaneras e imponerle una

tutela, luego van a la cargada contra la llamada sobrerrepresentación de

diputados, ayer propusieron quitar el registro como candidato a la gubernatura de

Guerrero a Félix Salgado Macedonio y un resto importante de candidatos donde

Morena lleva la delantera dizque por la entrega extemporánea de gastos de

precampaña.

Hoy se lanzaron criticando la reunión de AMLO con los gobernadores en el

llamado pacto por la democracia, argumentando que no era necesaria, toda vez

que ya estaba establecido en la ley que toda participación fraudulenta de los

actores políticos es delito grave, tal parece que estos esbirros del gran capital y los

juececitos de marras incrustados en el poder judicial han implementado una

campaña de distracción y desgaste del gobierno.

Están desbocados este par, haciendo política en vez de avocarse a poner en

orden la casa, para todos es conocido que estos aprendices de políticos han

desnudado sus preferencias electorales y los inhabilita para ejercer el cargo de

Consejero presidente y como Consejero electoral respectivamente, toda vez que

la condición para esos cargos es la imparcialidad, no se puede fungir como árbitro

electoral parcial.

Para la diputada María de los Ángeles Huerta (Morena) aseveró que se ciernen

serias amenazas en contra del proceso electoral del 6 de junio y éstas vienen del

propio INE. “Se está fraguando una verdadera confabulación al más alto nivel y

con las complicidades más inimaginables en contra de las fuerzas políticas

mayoritarias de la cuarta transformación”.

“Creo que este es el momento para hacer no solamente un juicio político a

Lorenzo Córdova, sino también unir las fuerzas de los Poderes, tanto Ejecutivo

como Legislativo, para que ya organicemos juntos su destitución”, dijo la

legisladora.

Que conste nunca hizo referencia al otro poder podrido, como es el judicial, que no

canta mal las rancheras, quizás AMLO en su bonhomía que no ingenuidad ha

tardado en empezar a ordenar a estos entes diabólicos que se levantan día con

día a pensar en cómo descarrilar la 4ª. Transformación de la sociedad mexicana y

seguir con su proyecto de entregar a México a USA donde todos nosotros

perderíamos nuestra identidad y quedaríamos nulificados al servicio del imperio.

Eso pretenden esos bastardos que traen ese plan desde la época del innombrable

Salinas de Gortari, por ello le abrieron las puertas a los pochos nacidos en USA

para que nos vengan a gobernar y hacer más fácil la asimilación al extranjero,

como lacayos de los gringos.

Tamaulipas cuenta con ese problema en Cd. Victoria contamos con una extranjera

mal gobernando la ciudad, por la imposición de CDV y funcionarios de alto nivel

extranjeros que se ostentan con la doble nacionalidad por ser hijos de padres

mexicanos, aunque ellos no tengan el mínimo aprecio por México y menos por sus

ciudadanos.

Por ello se tendrá que reformar la ley electoral que cierre los candados a nacidos

allende la frontera y sólo puedan gobernarnos como antaño ciudadanos

mexicanos por nacimiento como un requisito aduciendo la seguridad nacional.

El juez Juan Pablo Gómez Fierro es otro ente fuera de control otorgando amparos

contraviniendo la esencia de este, apoyando en una ley promulgada en 2013 que

fue revocada con la nueva ley energética. Protegiendo al gran capital olvidándose

que la esencia de la ley es para proteger el interés general sobre el particular.

Recuerdo una conferencia sobre un diplomado en juicio de amparo otorgado por la

SCJN, un magistrado se ufanaba que estaba orgulloso de ser parte del poder

judicial federal, a lo que le espeté que si no le daba vergüenza de ser los

responsables de la degradación de las leyes en México y defender a los

capitalistas violentando el derechos de los trabajadores.

Las leyes perdieron su esencia para lo que fueron creadas y están al servicio de

los poderosos y de proteger tropelías. Obviamente enmudeció y no me dio

respuesta a pesar de ser la sección de preguntas y respuestas, solo agachó la

cabeza.

La respuesta no se hizo esperar en las evaluaciones llevaba un 9 de promedio y

los dos últimas exámenes me tronaron a pesar de contestar bien, me bajaron a un

7.9 de promedio no alcanzando el mínimo de 8 requerido para acreditar el

diplomado. Así se las gastan.