CIUDAD DE MÉXICO, 25 DE MARZO DE 2021.- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó retirar el registro del candidato a la gubernatura de Guerrero por Morena, Félix Salgado Macedonio, luego que no entregó en tiempo y forma sus informes de ingreso y gasto de precampañas.

Asimismo se decidió que no tienen derecho a ser registrados sus contrincantes, Pablo Amilcar Sandoval, Adela Román Ocampo y Luis Walton Aburto, por la misma razón.

El Partido Morena argumentó que no los registró como precandidatos, que no hubo periodo de precampaña en la entidad y por eso no presentaron informes.

Sin embargo, en varias comunicaciones, la Comisión Nacional de Honor y Justicia del partido, se refiere a Salgado Macedonio como “precandidato” y según la Unidad de Fiscalización y los consejeros, el morenista efectuó varios actos para posicionarse.

Las consejeras Adriana Favela y Norma Irene de la Cruz, así como los consejeros Uuk Kib Espadas y José Martín Faz Mora, votaron en contra de la sanción.

Al tomar la palabra Uuk Kib Espadas apuntó que aunque difería de sus compañeros que ordenaron el retiro de la candidatura a Félix Salgado Macedonio, esa decisión “no es un acto justiciero en el que el INE hace blandir sobre el cuello de alguien que ha faltado a otras normas, hace blandir la cuchilla en donde a otros jueces, les ha temblado la mano. No se trata de que el INE pretenda sacar por la ventana lo que entró por la puerta, si bien no estoy de acuerdo con lo que se va a decidir, tengo que asumir que es un acto legal de este instituto”.

A favor de la resolución, la consejera Carla Humphrey explicó que la ley dice claramente que la sanción por no entregar reportes de ingreso y gasto a la autoridad electoral es la pérdida del registro.

Y en este caso la sanción puede sonar o parecer o ser desproporcionada, pero es la sanción directamente establecida al supuesto en el que nos encontramos, la negativa de registro a esta candidatura. Nosotros no somos jueces constitucionales para dejar de aplicar la ley, dejar de aplicar la sanción, la consecuencia jurídica que está establecida claramente en la ley”, explicó.

Votaron en contra de la sanción la consejera Adriana Favela y los consejeros Uuk Kib Espadas, José Martín Faz Mora y José Roberto Ruiz Saldaña.

A favor, las consejeras Norma Irene de la Cruz, Claudia Zavala, Carla Humphrey y Dania Ravel, así como los consejeros, Ciro Murayama, Jaime Rivera y Lorenzo Córdova.

En tanto, el candidato de Morena anunció que acudirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) e incluso a organismos internacionales, para defenderse.