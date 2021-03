MADERO, TAMAULIPAS, 8 DE MARZO DE 2021.- «Esperemos que en estos días se den a conocer los nombres de los candidatos que nos representarán en la zona sur, queremos que sean militantes y fundadores, de lo contrario

habremos de impugnar», señaló Fernando Garza Ruiz, quien dijo ser aspirante de Morena a la diputación federal por el séptimo distrito.

Acompañado de varios militantes que, también, decidieron inscribirse para participar en la contienda federal-local, aceptó que el Instituto político «se ha tardado» en deliberar los nombres de quienes habrán de abanderar las causas de Morena en esta región.

Externó, de entrada, no comulgar con aquellos perfiles que no cuenten con arraigo político y pretendan enquistarse en una candidatura que no les corresponde.

«Nosotros somos militantes fundadores, tenemos trayectoria de muchos años y estamos inscritos para ser candidatos, esperemos que se nos tome en cuenta», abundó

Garza, dejó en claro que de resultar adversa la petición al CEN habrán de impugnar las candidaturas, pues a su juicio, dijo, primero debe ser tomada en cuenta la base morenista.

«Que la ciudadanía elija a los mejores candidatos, de lo contrario lo habremos de resolver en fechas posteriores (posible impugnación)», apuntó

El aspirante a la diputación federal por ciudad Madero y parte de Altamira advirtió que en esta elección serán críticos hacia el interior de su instituto político, como al exterior es decir con el resto de los contendientes, pues el fin primordial es hacer un papel decoroso y lograr más posiciones políticas en esta contienda electoral.