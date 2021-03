CD. MADERO, TAMAULIPAS, 29 DE MARZO DE 2021.– Las reservaciones en los hoteles de playa se encuentran casi al tope permitido por las autoridades sanitarias, esto para los días santos, señaló el presidentes de la

asociación de hoteles del sur de Tamaulipas.

Alberto Ortega Ortega, indicó que se encuentran casi al 75 por ciento de lo permitido por la

Secretaría de Salud de Tamaulipas, teniendo un acumulado del 34 por ciento en el resto de los

hoteles del sur de la entidad.

En torno a las pruebas COVID para los turistas, las cuales supuestamente se estarían solicitando al

momento de llegar al máximo paseo turístico, de acuerdo al último decreto, no se estaría

solicitando.

“El Consejo Estatal de Seguridad de Salud no lo indicó por lo que ahorita no se está haciendo, no lo

estamos pidiendo ni nosotros ni para ingresar a la playa en donde más se mencionaba que se iba a

pedir”.

Mencionó que se contempla la instalación de módulos en donde se estarían realizando los

exámenes a los visitantes que presenten alguna sintomatología.

Expuso que de acuerdo a la información que han proporcionado los socios, se han tenido

reservaciones de personas que vienen del mismo estado de Tamaulipas, así como de Nuevo León,

San Luis Potosí, Guanajuato y la Ciudad de México.

Añadió que el tener semáforo verde representa una oportunidad para que los vacacionistas

confíen en la zona venir a disfrutar de los atractivos turísticos, por lo que el sector hotelero ya está

trabajando en los protocolos de salud para brindar esa seguridad a los visitantes.