Como lo prometimos, esta semana será dedicada a las Mujeres, a

todas ellas, que hacen que este país fluya, se desarrolle y crezca, que

sea hoy por hoy, muestra del talento y aportación de feministas,

líderes de opinión, políticas, empresarias y amas de casa, que dan

todos los días lo mejor de sí mismas, para ser punta de lanza en el

siglo XXI.

Historias de mujeres hay muchas, por mencionar a Elvia Carrillo

Puerto, yucateca que fue la primera mujer legisladora, aun cuando el

voto de las mujeres no existía y que luchó por ese derecho hasta

conseguirlo en 1953. Un ejemplo de mujer y de vida.

La historia también tiene un lugar para Griselda Álvarez Ponce de

León, primera mujer en ser electa Gobernadora de un estado, en

Colima, y que marca un hito en la historia política mexicana, en los

momentos en que la mujer, tenía acotados sus derechos políticos.

Desde esa misma tónica, podríamos mencionar a Beatriz Paredes

Rangel, ex gobernadora de Tlaxcala y una de las políticas más

influyentes de las últimas décadas en nuestro país, a Dulce María

Sauri, ex gobernadora de Yucatán y actual senadora de la república,

Amalia García ex gobernadora de Zacatecas, y líder nacional de PRD,

en su época gloriosa y de buenos resultados, Ivonne Pacheco, ex

gobernadora de Yucatán, y de las mujeres líderes mexicanas en la

actualidad. Además podríamos anotar a Claudia Pavlovich, actual

gobernadora de Sonora y Claudia Sheibaum, jefa de gobierno de la

ciudad de México.

En la actualidad hay mujeres en competencia como Maru Campos,

con amplias posibilidades de ser la próxima gobernadora de

Chihuahua, y Clara Luz Flores, en competencia en Nuevo León, y

Lupita Jones, como aspirante al gobierno de Baja California Norte.

En Tamaulipas, no hay excepciones, mujeres como Amalia González

Caballero, nativa de Santander Jiménez, y primera mujer en formar

parte de un gabinete presidencial, con Adolfo Ruiz Cortines y Adolfo

López Mateos, y sus contribuciones a la igualdad de género,

contribuyo a que hoy en días la mujeres puedan votar y ser votadas

cuenta con un espacio en la rotonda de las personas ilustres en la

ciudad de México.

Damas como Laura Alicia Garza Galindo, senadora y diputada federal

en dos ocasiones en ambas cámaras, ex secretaria general de

gobierno del estado y una de las mujeres más influyentes de las

últimas 4 décadas en nuestro estado.

Ana Teresa Luebbert Gutiérrez, ex presidenta magistrada,

su carrera la corto un accidente aéreo,

del que salió viva, pero las secuelas posteriormente causaron su

muerte, reynosense de nacimiento, dueña de un carácter y liderazgo

que dejó huella a su partida.

Otra fémina destacada es sin duda, la Maestra Lupita Flores de

Suárez, ex regidora de Matamoros, ex líder de la CNC en la 3 veces

heroica, ex diputada local, ex diputada federal, ex líder de

Confederación de Agraria y Sindicatos Campesinos de Tamaulipas, ex

líder del congreso local, y ex subsecretaria general de gobierno de

nuestro estado.

Amira Gómez Tueme, desciende de una familia producto del esfuerzo,

del trabajo en el campo y la agricultura, de sus padres, Don Ernesto

Gómez Lira, emblemático ex alcalde de Reynosa en dos ocasiones,

pero Amira formo su propio destino, como líder del congreso local, ex

diputada Federal, graduada en la Universidad de Monterrey, es Amira,

aun un punto clave en la política estatal.

En Matamoros, también surge el nombre de Norma Leticia Salazar, ex

regidora, ex diputada Local, ex diputada federal, y primera Mujer

Alcaldesa de Matamoros. Su ascendente carrera la ha llevado a que

en poco tiempo sea considerada uno de los liderazgos femeninos más

sobresalientes de la entidad.

De estas historias podríamos escribir miles de páginas, en el sur por

ejemplo, Magda Peraza forma parte de ese cúmulo de mujeres

exitosas, ex alcaldesa del Puerto de Tampico, y de las mujeres más

influyentes en la política porteña, ahí a lado aun en el cargo, Alma

Laura Amparan, alcaldesa con licencia de Altamira y actual candidata

a una diputación local.

Pero no solo en la política hay mujeres de éxito, en el ambiente

artístico y cultural, las hay de igual o mayor raigambre, como Laura

Flores, Mónica Garza y Nora Salinas de Reynosa, Kika Edgar de

ciudad Madero, Cecilia Suárez, actriz reconocida en el cine mexicano,

Y Ana Brenda Contreras de Río Bravo, como pueden leer, es

Tamaulipas un verdadero mosaico de mujeres talentosas y líderes en

todos los ámbitos y actividades de la vida económica, política y social

de nuestro estado.

Al tiempo.

De Aquello y lo demás…

El colectivo 50+1 MX, donde mujeres líderes hechas en Tamaulipas,

reconocieron el liderazgo de la alcaldesa de Reynosa, Maki Esther

Ortiz Domínguez, ex regidora, ex diputada federal, ex subsecretaria de

salud nacional, ex senadora de la república y primera mujer en ser

presidente municipal de Reynosa.

El reconocimiento al edil reynosense, se da en momentos cúspides de

la carrera política de la doctora Ortiz, tiempo en el que ha puesto su

sello distintivo, siendo la persona que más votos a obtenido en una

elección municipal en la entidad, con 150 mil sufragios.

Además dentro de su currículo se puede mencionar, que nunca ha

perdido una elección en las urnas, y su paso por la alcaldía de

Reynosa, marcará un antes y un después en la democracia local. El

reconocimiento llegó de una agrupación sin colores de partido y

polifacética en su composición, donde las mujeres valiosas y líderes,

reconocen el trabajo de otra mujer.

chanorangel@live.com.mx