Antes que nada, reitero que esta semana esta columna, es dedicada a

las mujeres, en todos los ámbitos de la vida social, política y

económica de todas partes del orbe.

Llamó la atención y el seguimiento se lo di a través de redes sociales,

con la visita del Papa Francisco a Irak, país musulmán y donde las

mujeres están prácticamente perdidas en un exceso de creencias

religiosas, y la interacción de la mujer es casi nula, por ese fanatismo

religioso y machista.

La llegada del Papa a Irak, marca un hito en la historia de la antigua

Mesopotamia, origen y cuna de Abraham patriarca en descendencia

de las 3 grandes religiones que convergen en esa parte del mundo, y

en el cristianismo es el origen del catolicismo.

Pero no necesitamos ir tan lejos para saber y ver el maltrato a las

mujeres, en la ciudad de México, en la marcha pro feminista del 8M, la

policía capitalina con toletes y gas lacrimógeno, quiso e intentó

disolver una protesta legítima, y que el gobierno de López Obrador,

acusa de ser usadas por sus enemigos políticos, es tan grande la

paranoia del presidente, que ya se peleó hasta con su amigo

imaginario.

Los delitos del fuero común en contra de mujeres han aumentado al

doble en tan solo 3 años, y los del fuero federal, poco menos del

doble, ver u oír lamentos de mujeres maltratadas es cotidiano en

nuestro país y región, y ver a madres trabajadoras haciendo la labor

de padre también es común en nuestra región.

La igualdad por ejemplo aun no llega al ámbito laboral, en algunas

partes del país, el mismo trabajo es pagado de manera distinta a

hombres y mujeres, inexplicable pero cierto en estos días.

Por otra parte en regiones como Oaxaca, en algunas regiones de

Chiapas, como en San Juan Chamula, una mujer puede ser canjeada

o vendida por una caja de refrescos, en pleno siglo XXI, el pasado

parece haberse detenido más de 3 siglos en estas zonas del país.

Hace algún tiempo, tuve la posibilidad de entrevistar a Ivonne

Pacheco, ex gobernadora de Yucatán, y una de las mujeres líderes de

este país, ahí explicó claramente que su lucha no es por la equidad,

sino por la igualdad, porque con bases sólidas argumentó que la

equidad es forzar a través de leyes y tratados, a darle espacio a las

mujeres, y eso no es una meta plausible, en cambio la igualdad,

tendría los mismos tratos ante la justicia, el empleo, la política y lo

económico.

La lucha por la igualdad, de Ivonne Pacheco, como lo reiteró en esta

entrevista es con base a criterios y estudios sólidos, porque enfatizó,

que en cualquier ámbito de la vida, hay mujeres con la capacidad y

talento de un hombre incluso superiores, y deben de tener los mismos

tratos y oportunidades de salir adelante, con su propio esfuerzo y

lucha. Ser iguales no es significado de ir adelante, pero tampoco atrás,

si no a la par de los hombres concluyó la yucateca.

Pero de algo si estoy seguro, mujeres valiosas y talentosas, hay

miles y miles en nuestro país, y hoy en día el sufragio de una mujer,

puede ser la derrota o la victoria de hombre, de ese talante es la

importancia de la mujer en mexica.

Al tiempo.

