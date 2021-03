NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, 29 DE MARZO DE 2021.- Elementos de Protección Civil y Bomberos, Policía Estatal Acreditable (PEA) y Guardia Nacional se coordinarán para realizar un operativo de vigilancia en plazas y parques este 4 de abril, Domingo de Pascua.

El presidente municipal, Arturo Sanmiguel Cantú, mencionó que el cierre de parques fue una decisión difícil, pero es con la intención de evitar un repunte de contagios de Covid-19 en la ciudad.

“Fue un debate entre los regidores y las distintas dependencias municipales de cerrar los parques el próximo domingo, estamos preocupados, no queremos bajar la guardia, la pandemia va hacia abajo, pero no queremos que vaya haber algún repunte”, señaló.

En este contexto, el secretario del Ayuntamiento, José Ibarra Flores mencionó que en conjunto con autoridades de Salud se analizaron pros y contras para tomar esta determinación.

“Lo que se tomó en cuenta es que prevalezca la salud y prevenir contagios y que tengamos cuidado de nosotros mismos, por lo que se tomó la determinación de cerrar los parques. Con la misma civilidad que se vio en la campaña de vacunación y el orden que se tuvo, en la misma forma que la ciudadanía tome en cuenta y sea una decisión personal para no acudir a los parques”, dijo.

Recalcó que ese día, los cuerpos de seguridad darán recorridos en los diversos espacios públicos para inhibir la presencia ciudadana e instó a las personas a que incluso en sus casas mantengan las medidas de sanidad.

Por último, Sanmiguel Cantú destacó que la pandemia es una situación que debe preocupar a todos.

“A mí me preocupa y a todos nos debe de preocupar los 710 fallecimientos que ha habido en la ciudad, que son amigos y familiares nuestros y no queremos que siga sucediendo, por lo que pido comprensión, es por la salud de los ciudadanos, si festejan, háganlo en casa, no salgan, hay que resguardarnos”, puntualizó.