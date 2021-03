ALTAMIRA, TAMAULIIPAS, 10 DE MARZO DE 2021.- La sobredemanda en los servicios funerarios y principalmente en la cremación de cuerpos por covid-19, fue el motivo principal para que Jorge Aarón Torres

creara su propia funeraria.

Con una trayectoria de casi 20 años laborando en diversas funerarias de la zona sur de

Tamaulipas, pudo constatar la sobredemanda que se ha vivido en los últimos meses debido

a tantos fallecimientos.

«Donde trabajaba no nos dábamos abasto y principalmente, algo que tocó mi corazón y me

impulsó a realizar este proyecto es ver la cara de los familiares quienes no tenían el recurso

económico para poder solicitar un servicio» , dijo.

Ahora, en la Avenida Las Torres de la colonia La Loma en Santa Amalia Altamira.

Se encuentra el nuevo crematorio y funeraria «Torres», el proyecto familiar de Jorge quién

comenzó su trayectoria desde levantar cadáveres, hasta participar en autopsias.

«Nunca había vivido una situación como esta», dijo rodeado de brillantes ataúdes de madera

en el salón del negocio que su familia opera, «la verdad es que es alarmante lo que estamos

viviendo», lamentó.

El gobierno de México ha reconocido que el número real de muertes por Coronavirus es

mayor que el oficial en todo el país, tiene la tasa de pruebas más baja entre los países de la

OCDE.

Para atender a los deudos y apoyar en la cremación de víctimas de coronavirus a las

familias de bajos recursos, «Torres» cuenta con un moderno horno de cremación de alta

calidad, carrozas y personal de atención para dar respuesta al endurecimiento de la

emergencia sanitaria.