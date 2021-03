CIUDAD DE MÉXICO, 23 dr marzo de 2021.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer a través de sus redes sociales que este día las y los mandatarios del país firmaron el Acuerdo Nacional por la Democracia.

Hoy firmamos el Acuerdo Nacional por la Democracia con la gobernadora, la jefa de gobierno y los gobernadores del país. Todas y todos nos comprometimos a garantizar elecciones libres, limpias y respetar la voluntad del pueblo”, señaló a través de su cuenta de Twitter el Presidente.

Por la mañana llegaron a Palacio Nacional la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich; Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón; Guerrero, Héctor Astudillo; Veracruz, Cuitláhuac García; Yucatán, Mauricio Vila; Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Además de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum; el gobernador de Campeche, Carlos Miguel Aysa González; Tabasco, Adán Augusto López; Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis y de Querétaro, Francisco Domínguez Servién.

El pasado 1 de marzo, el jefe del Ejecutivo durante la mañanera recordó que el llamado a las y los mandatarios estatales es a velar por la no intervención “para apoyar a candidatos de los partidos políticos; a no permitir que se utilice el presupuesto público con fines electorales; a denunciar la entrega de dinero del crimen organizado o de la delincuencia de cuello blanco para financiar campañas; a impedir la compra de lealtades o conciencias; a no traficar con la pobreza de la gente; a no solapar trampas; a evitar el acarreo y el relleno de urnas, la falsificación de actas u otras prácticas ilegales y antidemocráticas”.