José Eduardo Derbez recientemente sorprendió en su canal de ‘YouTube’ con un video que tituló ¿Por mí culpa despiden a Faisy de Me Caigo de Risa?

El hijo de Eugenio Derbez en complicidad con el productor de ‘Me Caigo de Risa’ Lalo Suárez vía telefónica le hicieron una broma a Omar Pérez Reyes, mejor conocido como Faisy, a quien le dijeron que en el programa de comedia iba a ser reemplazado nada menos que por el exparticipante de ‘Guerreros 2020’ ‘El Rasta’.

Pero eso no fue todo, los ánimos se calentaron cuando Lalo le dijo al titular de ‘Me Caigo de Risa’ que mientras Rasta conduja, él tiene que estar sentado en el ‘sillón de la vergüenza’.

“Quieren pasar la estafeta del canal, pero el chiste es que El Rasta conduzca contigo cinco días, la última semana de Me Caigo de Risa, que conduzca contigo, para que él ya se quedé con el programa y luego los de Guerreros van a conducir con él. Qué le demos los juegos más fáciles, para que los conduzca él, mientras tú estás en el sillón”.

Ante esto, Omar Pérez con lágrimas le suplicó a Suárez que tratara de arreglar la situación.

«No, no, no, ¿tú aceptaste Suárez? No ma…, ya está cag… Te estor preguntando, no quiero que nos quiten el programa, pero tampoco que nos agarren como calzón de pu… Ya estaba llorando».

Finalmente el productor y José Eduardo llegaron a un restaurante donde estaba el ex de Jimena Sánchez para decirle que todo se trataba de una broma.