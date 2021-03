Ciudad de México.- marzo 14, 2021 Si estás pensando en adoptar un perro es importante que consideres algunos aspectos de los que nadie habla y que son definitivos para que asumas por completo la responsabilidad de tener una mascota. Y es que sí, todos los días vemos fotos increíbles en Instagram de perritos y sus dueños son los más felices, pero la realidad es que hay todo un proceso detrás y del que pocos hablan, y que por cierto, no es tan fácil como se piensa, pero que una vez superada esta etapa, tú y tu perro serán inseparables, ¡ohhh, sí!

Muchas personas comenzaron a desear, más que nunca antes, adoptar un perro o mascota durante la pandemia mundial del coronavirus (ya sea de manera temporal o definitiva), pero es importante que siempre se consideren las siguientes cosas antes de tomar esa gran decisión…

1. IMPLICA UN GASTO

Antes de cualquier cosa, debes considerar un budget mensual para cubrir los gastos de tu perro, porque no sólo necesita comer, requiere de accesorios para entretenerse, dormir, etc. Además, si es un cachorro, necesita de al menos tres vacunas y dos más anuales conforme vaya creciendo. Y también debes tener un fondo de emergencias por si se enferma o requiere de atención médica.

2. ERES RESPONSABLE DE SU HIGIENE

Nadie nos dice cuando adoptamos a un perro (aunque de cierta manera lo sabemos, pero no estamos tan conscientes) que serás esa persona que limpiará su popó y pipí todos los días durante al menos 10 años, que es la expectativa de vida de los perros.

3. LO TIENES QUE EDUCAR

No es como que los perros y mascotas en general aprendan solos a comportarse como tú quieres, debes dedicarles tiempo para educarlos, sobre todo cuando son cachorros y quieren jugar todo el tiempo, no saben dónde hacer sus necesidades, muerden todo, y bueno, son un desastre. Si no estás consciente de esto al adoptar un perro, puedes sentirte frustrada al ver que mordió tus zapatos favoritos, se hace del baño por toda la casa, etc. Trata de ser paciente, y si necesitas ayuda, pídela, hay escuelas y grupos que te dan soporte cuando sientes que no puedes más con tu mascota, porque sucede, no todo es amor y dulzura como lo vemos en las redes sociales.

4. INFÓRMATE

Lee sobre la raza de tu mascota para que de esta manera puedas reaccionar correctamente ante el comportamiento de tu perro y sobre todo, que se adapte a tu estilo de vida. Por ejemplo, si eres más de casa y tu actividad física es baja, tener un perro de alta energía te volverá loca, ya que querrá estar activo todo el día. Por ello, es importante conocer a tu perro.

5. TU VIDA CAMBIA

Podría leerse exagerado, pero la realidad es que tu rutina se transformará y tienes que aprender a incluir a tu perro en tu vida. Desde sacarlo a pasear, hasta preocuparte en qué lugar lo dejarás si sales de viaje, llevar sus juguetes o hacerle una rutina de ejercicio.

Si crees que es como tener un muñeco de peluche en casa que no demandará atención, es mejor que reconsideres la adopción. Desafortunadamente, muchas personas adoptan sin tomar en cuenta esto, sólo por la idea romantizada de tener un perro, y son las que tristemente terminan abandonándolos porque ya no pueden con ellos.