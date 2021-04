LAREDO, TEXAS, 31 DE MARZO DE 2021.- Agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector

Laredo, junto con personal de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el

Departamento de Policía de Laredo (LPD) y el Alguacil del Condado de Webb,

Distrito 2 (WCCP2) cerraron “tres casas de seguridad” en Laredo a las pocas horas.

La primera casa fue descubierta por la tarde cuando agentes junto con HSI

y LPD respondieron a información sobre una casa cerca de Zacate Creek.

Un registro de la residencia reveló a 6 personas en su interior.

Una hora más tarde, los agentes y el WCCP2 encontraron la segunda casa

con 7 individuos cerca del centro de Laredo.

La tercera casa fue encontrada más tarde esa noche en el norte de Laredo

después de un reporte de actividad sospechosa.

Un registro de la residencia dio lugar a la detención de 18 personas.

Un total de 31 individuos fueron aprehendidos.

Todos los individuos fueron examinados médicamente y detenidos a la

espera de ser investigados.

Se descubrió que estaban ilegalmente en los Estados Unidos y son

nacionales de Guatemala, México y El Salvador.

Los individuos no llevaban ningún equipo de protección personal (EPI) y un

aumento de las infecciones por COVID-19 no ha disuadido el contrabando y la

vivienda de grandes grupos de individuos en casas de seguridad.

Esto no sólo pone en peligro a la gente que está siendo contrabandeada, sino

también a la seguridad de nuestra Nación.

Los agentes del sector de Laredo seguirán colaborando con sus homólogos

encargados de hacer cumplir las prioridades de la misión permanente de la agencia

de luchar contra el terrorismo, combatir la delincuencia transnacional y asegurar la

frontera mientras hacen todo lo posible para garantizar que nuestras comunidades

estén seguras.