Han pasado solo una semanas, cuando 3 diputados locales de

Tamaulipas, asustaban y amagaba de salirse del partido que los

cobijó, y de unirse a las filas de Morena, de Reynosa Javier Garza

Faz, de Nuevo Laredo, Manuel Canales y otro más que no recuerdo el

nombre, pero ambos 3, fueron hasta el sur, para poder ver al líder de

ese partido Mario Delgado, hecho que al final no paso.

Porque comento esto, por una sencilla razón, en la política cuenta

todo, Manuel Canales, va por la reelección, el segundo también, pero

el causante de la rebelión, NO, y Javier Garza Faz, se quedó como el

chinito, nomás mirando, mientras su prima, sobrina de Don Ramiro,

ocupa ese lugar, a lo que el un colega destacó, como la silla reservada

para el sobrino de Don Ramiro Garza.

Aunque muchos pueden impugnar una decisión, y podría irse hasta el

tribunal electoral de Tamaulipas, y el mismo TRIFE en su sala

regional, pocos muy pocos, bajo el calor de la contienda han entendido

de que se trata la política, de que se origina la palabra política, de qué

depende su fuerza y de qué están hechos sus cimientos.

De los Aspirantes de Morena a la alcaldía de Reynosa, todos reclaman

su derecho, por haber trabajado mucho, bueno al menos esa es su

argumentación, entonces surge una pregunta ¿hacia dónde fue su

trabajo? Porque si fue hacia la ciudadanía, entonces Reynosa, debería

de haberse dado cuenta, y si fue al interior del instituto político,

también los liderazgos lo sabrían al tomar una decisión.

Vayamos por partes, mire Nohemí Alemán, hasta hace unos pocos

meses eran Panista, y formaba parte de esta bancada en San Lázaro,

y de ahí paso a Morena, Claudia Hernández, fue la encargada de la

política social del gobierno federal, y regidora del ayuntamiento, a

donde llegó por ser parte de la planilla de José Ramón Gómez Leal,

en la pasada contienda local, Rigo Ramos, otro aspirante diría una

colega, tiene 5 minutos en el partido, y ya quiere la silla principal,

argumentando trabajo por la ciudad y el partido, válgame tanta proeza.

Para el ex diputado del PAN, Humberto Prieto, no se sabe cuál es el

trabajo en favor de Reynosa, pero si reclama espacios en su nuevo

partido, también reclamando derechos en base a su trabajo, que dicho

sea de paso aún no se sabe cuál.

De Armando Zertuche que le puedo comentar, toda su vida ha sido un

espectador activo de la política, pero eso si en palco de lujo, sus

honorarios han sido gratificantes y su estándar de vida, así lo denota

en su círculo social, los Zertuche, son mercenarios de la política, su

sobrino, es candidato a la alcaldía de Reynosa, por Movimiento

Ciudadano, el otro sobrino es delegado del IMSS en Nuevo León, su

hermano Sergio, a quien lo conoce se dice que es el cerebro y artífice

de los posiciones obtenidas por la familia, bueno pues también cobra y

muy bien en la 4T. Ha y de trabajo, bueno eso mejor ni mencionarlo.

Para el defensor social y representante de Justicia Tamaulipas, se

pueden decir muchas cosas, sobre todo, aquellas selfies tomadas en

Holanda, cuando visitó el tribunal superior de la Haya, en aquel país,

para denunciar la violencia y las víctimas de la inseguridad en el

estado, de sus resultados, aun no se sabe nada, pero sí de los

recuerdos y las fotos de ese viaje de glamour, tipo first class. Su

aspiración en la política, contraviene a la política de las ONG, serias

responsables, de ser apartidistas.

De Marcos Heredia Medrano, Mauro De la Fuente, poco puedo decir

desconozco su trabajo y actividad partidista, el único que quizá sea

miembro de Morena, es Marcelo Olan Mendoza, quizá el único de esta

lista en estar siempre en ese partido, con más derechos que aquellos,

que lloran y reclaman derecho de antigüedad.

Pero en política todo cuenta, en Nuevo Laredo por ejemplo Yahleel

Abdala, es candidata del PAN, por una sencilla razón, es la única que

los números le dan la posibilidad de competir y ganar.

En el mismo caso está la apertura de Carlos Peña Ortiz, que tiene un

trabajo social como nadie, y es el único que ha recorrido la ciudad

colonia por colonia, ejido por ejido, y sea como sea, los números y

encuestas le dan la razón, y lo colocan muy por encima de los

competidores internos. De la batalla por la alcaldía hablaremos más

adelante, pero internamente Carlos Peña es un baluarte de liderazgo

en la ciudad.

Al tiempo.