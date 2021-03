“El que no haya sido priista que tire la

primera piedra” podría inscribirse en la

biblia política de la era moderna, en

relación a los que ahora “se rasgan las

vestiduras” y hasta se persignan ante los

colores de los partidos políticos en los que

ahora están porque les dieron una

candidatura.

Pero sin duda el partido que fundaron

Plutarco Elías Calles y Emilio Portes Gil

hizo y sigue haciendo escuela y la mayoría

de los políticos actuales remontan su

origen al PRI, y entre ellos los que

aprendieron de la política que ahí se

practicó pero también de los que solo

aprendieron las mañas.

En otro orden Oscar Luebbert Gutiérrez y

su esposa María Esther Camargo Félix

siguen siendo cuadros importantes

tricolores, y sus frecuentes apariciones en

actos de esa franquicia hacen pensar que

jugaran papel destacado en las decisiones

que habrán de tomarse en Reynosa y la

región de cara el 6 de junio.

Oscar y María Esther ya han sido

diputados federales y el primero senador y

alcalde, así como prospecto a la

gubernatura.

En Tampico suma voluntades Mercedes

del Carmen Guillen Vicente para llegar a la

presidencia municipal y pese al empeño de

Chucho Nader para reelegirse, pues hay un

proyecto de largo aliento en torno a la ex

procuradora, ex secretaria general de

gobierno, ex diputada local y federal, que

puede cristalizar el año entrante.

Otro que también ya fue alcalde y

diputado local y federal y quiere

trascender es Enrique Cárdenas del

Avellano, que el 6 de junio buscara ganar

la diputación federal del 5º. Distrito en

Victoria, y los votos que obtenga habrán

de ayudarle a quienes en la boleta vayan

por la alcaldía y la diputación local.

Ramiro Ramos Salinas y su esposa

Mónica García Velázquez no obstante que

no fueron tomados en cuenta pese al

capital político que tienen en Nuevo

Laredo, siguen trabajando de cara al

futuro y pueden dar una sorpresa en el

corto plazo, recordando que Ramiro ya fue

diputado y Mónica diputada y alcaldesa.

bladijoch@hotmail.com