El estado de Tamaulipas avanza, reiteró en varias ocasiones el gobernador

tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca durante la rendición e 5

Informe de Gobierno.

Y es que la presión del Presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido

brutal y directa.

Hay abusos del poder central.

Por esos García Cabeza de Vaca se compromete a loa claudicar ni

bajará la guardia ante los ataques recibidos por defender los intereses de las

familias tamaulipecas

“Recordemos que el despertar de muchos pueblos, ha surgido como

respuesta a los abusos del poder central. México no está dispuesto a más

abusos de quien no respeta la división de poderes, que no respeta las

libertades y que busca desestabilizar gobiernos y tomar decisiones contrarias

a la soberanía y libertad de los estados, tratando de pasar por encima de la

voluntad de un gobierno legítimo”, sentenció.

Dijo que preside el Gobierno de Tamaulipas por la voluntad del pueblo

y su respaldo y que no claudicará ante la adversidad ni bajará la guardia ante

los ataques.

“Se equivocaron rotundamente aquellos que pensaron que ante las

calumnias, dejaría de defender las causas de nuestro estado. Retroceder

ante la amenaza o aceptar la mentira, de ninguna manera es opción en

nuestro estado”, aseguró.

Agregó que ninguna calumnia será capaz de opacar los avances

alcanzados por la sociedad tamaulipeca y su gobierno.

“Rechazamos la sinrazón del Gobierno Federal que pretende

desestabilizar a uno de los estados más importantes de este país. Aquí no

hay cabida para quienes pretenden estar por encima de un gobierno que

cuenta con la legitimidad otorgada por los ciudadanos y que hoy es ejemplo

nacional por sus resultados. Ninguna calumnia será capaz de opacar lo

alcanzado por la sociedad tamaulipeca y su gobierno”, sentenció.

Sostuvo que son los tamaulipecos la mejor y única voz autorizada para

evaluar a su administración, así como para calificar los resultados de 5 años

de gobierno, democráticamente elegido.

“Quienes pretenden ignorar la voluntad del pueblo, evidentemente

están cometiendo un error pues Tamaulipas no se quedará callado y tampoco

bajará la cabeza ante otro gobierno que, ajeno a la razón, pretende imponer

su voluntad en esta tierra”.

En su mensaje dirigido a la sociedad, García Cabeza de Vaca destacó

que a 5 años de su gobierno, Tamaulipas ha logrado importantes avances en

materia de seguridad, competitividad, atracción de inversiones,

transparencia, producción de energía, generación de empleos,

infraestructura y combate a la pandemia.

Hizo un reconocimiento especial al Sistema DIF Tamaulipas, calificado

por el Sistema Nacional como el organismo con los mejores programas

sociales, así como a su esposa, Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca,

evaluada como la presidenta con mejor desempeño de los Sistema DIF

Estatales de México.

En materia de seguridad, informó que de acuerdo al Secretariado

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Tamaulipas se ubica

entre las 7 entidades del país con la menor incidencia delictiva, luego de

ubicarse por largos años entre los primeros sitios de violencia en el país. Este

cambio pudo lograrse gracias a la implementación de políticas públicas

encaminadas a fortalecer a los elementos e instituciones de seguridad, así

como su infraestructura y tecnología.

Dio a conocer que la firma internacional Deloitte ubica a Tamaulipas

como la segunda mejor entidad del país para la realización de negocios y que

a su vez la entidad ocupa actualmente el lugar número 3 en captación de

capital extranjero en inversión.

Por su parte el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO),

reconoció a Tamaulipas como una de las 4 entidades del país con mejor

recuperación económica ante la pandemia, gracias a los programas

empresariales, de microcréditos y de reactivación económica,

implementados por el Gobierno de Tamaulipas, que permitieron proteger

miles de empleos.

También ante la pandemia por Covid-19, el Consejo Nacional para la

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), colocó a

Tamaulipas como la entidad que más programas y acciones ha dirigido a la

atención de la emergencia sanitaria. Destaca la inversión de más de 1 mil

millones de pesos para infraestructura, equipo e insumos médicos, así como

la construcción de 8 Hospitales Covid-19 que permitieron ampliar la

capacidad hospitalaria instalada.

En materia energética, García Cabeza de Vaca aseguró que

continuará defendiendo las energías limpias, particularmente la eólica, ya

que Tamaulipas cuenta con 12 parques en operaciones que producen

energía suficiente para más de 3 millones de hogares mexicano

LICENCIAS.- En el actual periodo de sesiones de la LXIV Legislatura la

Cámara de Diputados, se ha otorgado licencia a 52 legisladores de siete grupos

parlamentarios, así como a un diputado sin filiación partidista.

Las licencias se empezaron a otorgar el 3 de febrero de 2021, dos días

después que la presidenta del H. Congreso de la Unión, Dulce María Sauri Riancho,

declaró abierto el periodo de sesiones, el cual constituye el segundo del tercer año

de la presente Legislatura.

Una parte se otorgó a diputados que buscan la reelección.

El 4 de enero, la Secretaría General de la Cámara baja dio a conocer

que 90% de los diputados aspiraban a la reelección, para entonces 448

habían presentado su carta de intención en lo referente a tales aspiraciones.

AMPARO,- Diputados del PAN piden alto a las presiones contra jueces por

reforma eléctrica. El PAN en la Cámara de Diputados exigió al presidente Andrés

Manuel López Obrador un alto a las presiones contra los jueces que han concedido

suspensiones para evitar la aplicación de la Ley de la Industria Eléctrica.

“Exigimos al presidente López Obrador deje actuar con libertad a la justicia.

No aceptaremos presiones contra la división de poderes, fundamento de nuestra

República”, puntualizó Juan Carlos Romero Hicks, coordinador de la bancada

panista en el Palacio de San Lázaro.

Sostuvo que la reforma eléctrica propuesta por el Presidente y aprobada por

la mayoría de Morena en el Congreso, es violatoria del artículo 28 constitucional,

como lo confirman las suspensiones otorgadas por el Poder Judicial.

“Este es un engendro de la cuarta transformación que siguió al pie de la letra

la petición presidencial de no cambiar ni una coma, aun cuando, de acuerdo con el

grupo parlamentario del PAN, había que cambiarle muchas, ponerle punto y

seguido, punto y aparte y mejores contenidos”, señaló.

