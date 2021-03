Durante toda la se mana pasada, con motivo del Día Internacional de la Mujer se realizaron eventos donde las del género femenino se manifestaron, se vieron reacciones de todo tipo, unas con mucho sentido y otras un tanto absurdas.

Como un tanto absurdas fueron las palabras JOSEFINA VAZQUEZ MOTA, la tristemente célebre excandidata a la Presidencia de la Republica por el PAN, que en evento de su partido para celebrar Día Internacional de la Mujer se dijo violentada.

JOSEFINA dijo que sufrió violencia política por parte de VICENTE FOX y FELIPE CALDERON, pero se le olvida que ella misma violento mujeres, las minimizó y ofendió con su vulgar cuchi, cuchi.

Recordemos en varias ocasiones en las que JOSEFINA burdamente dijo a las mujeres que el día de la votación llevaran a sus maridos a votar y que a quien no votara por el PAN sus esposas no les dieran cuchi cuchi, haciendo referencia a no intimar, tener relaciones sexuales, durante un mes y a los que si votaran por ella se les diera doble. Por lo tanto a VAZQUEZ MOTA no le queda ahora andar acusando a los hombres de violencia cuando ella misma minimizó y violento a las de su género, pues prácticamente dijo que el sexo es la única virtud y fortaleza de las féminas, eso también es violencia y nadie la acusó.

Cierto es que VICENTE FOX siempre se ha comportado como un patán, se expresa de fea manera de las mujeres, menos de su domadora MARTHA SAHAGUN, hasta hacia semejanza de féminas con objetos y les decía que tenían patas.

De FELIPE CALDERON se puede decir que fue mucho más educado que FOX, le daba su lugar a las mujeres, aunque en ambos gabinetes las del género femenino fueran minoría, pero lo mismo pasó con ENRIQUE PEÑA NIETO, incluso en el sexenio peñista las Secretarias de Estado ganaban menos que los Secretarios.

Pero bueno, regresando al caso de la violencia política que JOSEFINA VAZQUEZ dice recibió por parte de los exmandatarios de la nación VICENTE FOX y FELIPE CALDERON, fue en el foro “Unidas Somos más Fuertes” realizado en Querétaro, donde ella acusó que la violentaron.

Dijo que en el caso de CALDERON fue justo una noche antes del debate contra sus contendientes a la Presidencia de la Republica, el expresidente le envió un mensaje para decirle que apoyaría a otro candidato.

La verdad más que violencia fue sinceridad lo que le dijeron, no engañarla con un supuesto apoyo que no le darían y así ella sabría a qué atenerse.

Como política debería saber que así suele suceder en muchos casos, más cuando los de su mismo partido no despuntan, que están rezagados, sin posibilidad alguna de ganar, los que se van para ganar impunidad o no ser llamados a declarar pactan con el rival, les brindan todo el apoyo para hacer perder al que menos quieren y realizar una entrega recepción tersa.

Cierto es que quizá no la apoyaron como quería, pero igual fue candidata por ese partido razón por que la debería guardar prudente silencio, no porque se quiera que se tenga violencia contra las mujeres, sino porque la misma JOSEFINA sabia el juego y así lo aceptó.

Además, JOSEFINA VAZQUEZ MOTA no era la mejor candidata, lo más que se recuerda de ella es que en su campaña a la Presidencia de la Republica desaprovechó la oportunidad para lanzar un mensaje contundente, de empoderamiento para las mujeres, resaltando todas sus virtudes, en sus eventos masivos, lo más que acertó a decir es que les dijeran a sus maridos que si no votaban por ella no tendían cuchi cuchi.

Con eso JOSEFINA prácticamente daba a entender que la fortaleza o virtud de las mujeres era el sexo, eso también es violencia, no reconocer que las del género femenino son capaces de conquistar con argumentos, trabajo e inteligencia el mundo si se lo proponen.

Así es qué, ¿de qué se queja JOSEFINA?, cierto es que fue un logro que una del género femenino llegara al lugar que llegó VAZQUEZ MOTA, pues en realidad fue la primer candidata a la Presidencia de la Republica con papel protagónico, pero igual es verdad que no representaba a todas las mujeres, que muchas no creían en su proyecto y cabo su tumba cuando prácticamente dijo que las mexicanas les dijeran a sus maridos que si no votaban por ella no habría cuchi cuchi pues la mayoría se sintieron ofendidas, ridícula la hoy Senadora al acusar violencia de género cuando ella misma lo ha propiciado.

vida.diaria@hotmail.com,Twitter@VidaDiaria1, www.vidadiaria.com.mx