CDMX.- 31 MARZO 2021 Eiza González siempre ha sido considerada como una de las famosas más queridas dentro de los medios, esto gracias a su personalidad, buen humor, carisma, talento y belleza, la cual expone a diario en su cuenta de Instagram, sin embargo, esta vez fue con un look total red que constó de falda, crop top y medias que, sus fans se vieron muy preocupados por su salud, razón por la que la actriz, cantante y modelo tuvo que responder y hacerle frente a dichos comentarios.

“Hoy conocía a una de mis ídolos y estaré platicando con ella mañana. Gracias por mi look de Sailor Moon”, fue el caption con el que la famosa compartió dicha publicación en sus redes sociales y la cual ya acumula más de 500 mil likes y cientos de comentarios por parte de sus fans.

Si bien se puede notar una pérdida de peso en la actriz, fue tras el cuestionamiento de sus seguidores que habló de lo bien que se encuentra de salud y la razón por la que, efectivamente, perdió peso en los últimos meses. “Estoy flaca porque me mato haciendo ejercicio. Fue la mejor manera de controlar mi ansiedad. Duermo mejor, estoy en una condición física envidiable y como muy bien, así que no inventen que estoy enferma y que soy anoréxica”, respondió la famosa actriz ante ciertos comentarios hechos en redes sociales. Aquí algunas otras fotos donde se puede ver a Eiza González con su nueva figura; siempre igual de guapa,

“Una diosa en la tierra. Qué guapa eres Eiza”, “Tanta perfección es inalcanzable. Te ves preciosa”, “Wow con tu belleza, es insuperable”, “Nada más bello que verte posar de esta manera”, “Cada vez más guapa, de eso no queda duda”, “Deslumbrando como siempre”, son algunos de los comentarios que recibe frecuentemente en redes sociales Eiza González al cautivar con su belleza. Tal como lo dicen sus fans, Eiza González luce sumamente guapa y siempre se ha mostrad muy segura de sí misma en cada una de sus publicaciones, razón por la que no dudó en hablar sobre su físico y salud, esto con el fin de detener los comentarios negativos por parte de algunos fans, quienes aseguran que luce muy diferente a hace algunos meses. De lo que no cabe duda es que Eiza sigue triunfando en la pantalla grande y como embajadora de importantes marcas de moda y belleza, las cuales la buscan por su sorprendente belleza y buen porte para modelar.

Actualmente, la actriz está promocionando su más reciente proyecto en la pantalla grande, Godzilla vs. Kong, en la cual comparte créditos con el también mexicano, Damián Bichir. El film ha sido muy aceptado por la audiencia y una vez más, Eiza cautivó con su talento y belleza en otro proyecto hollywoodense. ¿Qué opinas de la declaración de Eiza con respecto a su peso? ¡De aplaudir!