CDMX, México, 04 de Marzo 2021. Luego de que la selección sub 23 de Estados Unidos no tomara en cuenta a Efraín Álvarez en la lista preliminar del Preolímpico de la Concacaf, el entrenador del equipo, Jason Kreis, señaló que el mediocampista no fue incluido porque él mismo les externó que aún no está listo para decidirse sobre si jugará para el combinado estadunidense o para la selección mexicana.

«Decidió que no estaba listo para comprometerse con un equipo u otro, lo que nos coloca en una posición muy esperanzadora. Efra es un jugador con el que estábamos trabajando y con el que estábamos hablando sobre cómo hacer, como dijimos desde el principio, una decisión muy, muy difícil y personal», expuso Kreis en entrevista con SBI Soccer.

El entrenador Kreis apuntó que comprende que se trata de una decisión de suma trascendencia para el futuro de su carrera, por lo que señala que en Estados Unidos serán respetuosos sea cual sea la decisión del jugador del Galaxy.

«En última instancia, entendemos que se trata de una decisión muy personal y profunda. Queremos respetar eso«, concluyó Krei.s