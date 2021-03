El PRI en Tamaulipas dio a conocer su lista de candidatos a Diputados locales por la vía plurinominal, el hecho no causó tanto revuelo como en otros tiempos a pesar que en los primeros espacios van personas conocidas, que no son ningunos improvisados.

EDGAR MELHEM, ALEJANDRA CARDENAS Y ALEJANDRO GUEVARA son los tres primeros de la lista de candidatos plurinominales del Partido Revolucionario Institucional Tamaulipas.

En el caso de EDGAR no hubo sorpresa, era casi un hecho que por su calidad de Presidente del PRI en Tamaulipas ocuparía esa posición que siempre está reservada para quien dirija el partido.

Aunque en esta ocasión, será la primera vez que un presidente del tricolor, después de haber sido dos veces diputado federal, ganadas ambas elecciones en territorio, ocupe una posición plurinominal local, eso es bueno, pues llegara con suficiente experiencia legislativa y en estos tiempos es lo que se necesita.

La sorpresa, no porque le falten méritos sino porque eran varias las aspirantes a esa posición, fue ALEJANDRA CARDENAS CASTILLEJOS que aparece en la segunda posición.

Cierto es que el territorio más caminado de ALE es el distrito V electoral federal, principalmente la capital tamaulipeca donde dos veces hizo campaña, pero por la posición que ocupó en el PRI Estatal igual tuvo la oportunidad de conocer cada uno de los municipios y saber cuáles son sus necesidades que le pueden servir como base para integrar una buena agenda legislativa.

Además, ALEJANDRA es una mujer que no le tiene miedo a los retos y sabe que la sensibilidad y voluntad es indispensable para al pueblo llegar. Hay quienes dicen que la inclusión de ALE en la lista fue porque la andaban enamorando de otro color, yo creo que la posición la buscó, peleo y ganó dentro del partido.

Igual fue sorpresa que ALEJANDRO GUEVARA COBOS apareciera en la tercera posición pues él ya fue 3 veces Diputado Federal.

“Es un honor con 29 años de militancia en mi Partido , siempre defendiendo la Transparencia la Congruencia y la Experiencia, que el día de hoy allá sido aprobado mi nombre por el Consejo Político Estatal dentro de la comisión política permanente dentro de la lista a diputados locales plurinominales , Tamaulipas es y será siempre mi gran Afición! Bendiciones”, pública tal cual GUEVARA en su cuenta de Facebook.

Ninguno de los tres personajes que ocupan las tres primeras posiciones de la lista plurinominal del PRI es desconocido y aunque vayan directos tendrán que salir a territorio a hacer campaña con los candidatos y candidatas a las Presidencias municipales, diputados locales y federales para garantizar que así sea pues mucho dependerá también del trabajo que realicen EDGAR, ALE y ALEJANDRO en territorio la cantidad de votos que le pueden sumar a las causas priistas y que los tres puedan al Congreso local llegar.

Porque la verdad es que no está nada fácil para el tricolor en estos tiempos, lo peor es que en muchos municipios y distritos traen candidatos que no le abonaran nada a la causa y puede ser que en algunos municipios no les alcance ni para regidurías.

Y si no obtienen los candidatos buena cosecha de votos se les pueden complicar hasta las tres posiciones plurinominales.

En fin, la situación es que ya dieron a conocer los nombres de los candidatos plurinominales por parte del tricolor en Tamaulipas, EDGAR, ALEJANDRA y ALEJANDRO son los primeros tres de la lista, ahora sí que como dijera OBI-WAN KENOBI, “Que la fuerza les acompañe” porque la verdad es que su llegada al Congreso Local no está ni garantizada ni nada fácil.