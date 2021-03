Cdmx, México, 01 de Marzo 2021. El mexicano Donovan Carrillo sigue haciendo historia dentro del deporte mexicano. Este 28 de febrero se dio a conocer que el patinador logró quedarse con el noveno puesto dentro del Challenge Cup desarrollado en Ámsterdam, con lo que consiguió su pase al Campeonato Mundial de Patinaje Artístico sobre Hielo, el cual ofrece boletos a los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022.

Carrillo ejecutó un salto cuádruple en el programa corto, con lo que obtuvo una calificación de 61.45; mientras que en el programa libre logró 67.31 unidades, con lo que accedió a la final.

#DonovanCarrillo did it! He qualified for the World Championships! ✨🤩 Congratulations! 👏🏻🤩 #ChallengeCup2021 pic.twitter.com/vnjuRNBr9W

— AbsoluteSkating (@absoluteskating) February 28, 2021