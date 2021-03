De manera contundente y aparentemente sin ningún temor a represalias, la

Sección Instructora de la Cámara de Diputados rechazó la petición del

presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de hacer público el

expediente que entregó la Fiscalía General de la República (FGR) para solicitar

el desafuero del gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de

Vaca.

El presidente de la Sección Instructora, Pablo Gómez, –de su mismo partido–

en respuesta dijo que eso no es posible “porque lo impide la ley y es un delito”,

con lo que el mandatario nacional deja ver su total desconocimiento de la ley en

la materia ó les hizo la petición en la confianza de que sería escuchado por su

investidura, pero topó en macizo.

Durante la entrevista que concedió Pablo Gómez en la Cámara de Diputados,

dijo a los representantes de los medios de información que tampoco se podría

dar a conocer el expediente porque no es el procedimiento y además en el

obran nombres, datos personales no solo del inculpado, sino de muchas otras

personas quienes tienen derechos y no pueden ser atropellados, por lo que

serán cuidadosos de eso.

“No se puede abrir al público el expediente, esta prohibido por la ley y es un

delito. Ahora si el Fiscal General de la República quiere dar a conocer

elementos que están en su petición, su solicitud, es cosa de él. En eso nosotros

no nos metemos, ni es nuestra responsabilidad”, dijo Pablo Gómez, que es a la

vez vicecoordinador de MORENA.

Precisó que la Sección Instructora no puede dar a conocer lo que esta en el

expediente, no solamente porque la ley lo impide y es un delito, “sino porque no

es el procedimiento, porque en el expediente obran nombres, datos personales,

no solo del inculpado, sino de muchísimas otras personas, por lo tanto esas

personas tienen derechos y no pueden ser atropelladas y nosotros somos

custodios de eso”, agregó.

Luego puso en claro que el gobernador de Tamaulipas y su defensa disponen

hasta el próximo lunes 8 pata presentar los alegatos que a su derecho

convengan, después de haber sido notificado del inicio de la Declaración de

Procedencia.

En caso de no hacerlo, dijo, se considerará que niega las acusaciones en su

contra y posteriormente se abrirá un período de 30 días para la presentación

de pruebas.

Cabe señalar que la FGR solicito retirarle el fuero a Cabeza de Vaca para

procesarlo penalmente por los delitos de delincuencia organizada, operaciones

con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

Pablo Gómez adelantó que no ve inconveniente pata que la Sección

Instructora presente el examen final antes de que finalice el período ordinario

de sesiones, es decir el próximo 30 de abril, pero dijo que no podría asegurarlo,

porque dependen de cómo se lleven a cabo los procedimientos y los recursos

que se vayan presentando.

Dijo que ya se acreditó el abogado Alonso Aguilar Zinser, como el

representante legal del mandatario estatal y hasta el martes no había

presentado ningún escrito para defender a Cabeza de Vaca.

Aunque usted no lo crea ni yo tampoco, además de muchos otros que abogaron

porque no sucediera, ya que la reforma propuesta por el presidente Andrés

Manuel López Obrador para la Ley de la Industria Eléctrica va contra México y

pegará de lleno al sector industrial que hace posible el crecimiento y desarrollo

del país, el Senado de la República ya aprobó la iniciativa preferente del

mandatario nacional en lo general y en lo particular. López Obrador ni siquiera

escuchó a los norteamericanos. Esperemos las reacciones de los diferentes

sectores y quizá hasta de algunos gobiernos de otros países.

Dicen que donde aprietan no chorrea y nos parece que la sentencia muy

mexicana es cierta, ya que la Fiscalía General de San Luis Potosí en menos de

72 horas llevó a cabo la captura de cuatro presuntos implicados en el cobarde

asesinato del presidente de la COPARMEX en el estado, Julio César Galindo,

los que fueron detenidos en Ciudad Valles.

Al parecer el caso está resuelto ya que los cuatro sujetos fueron interceptados

en un vehículo de las mismas características del que traían en uso los

criminales, pero además en unidad motriz encontraron el arma con que mataron

al empresario, por cierto frente a su hija. Resultado que en lo personal le

atribuyo al ahora ya ex presidente nacional de la COPARMEX, Gustavo de

Hoyos, por el llamado que hizo a las autoridades para esclarecer el caso.

Por lo visto el pleito entre las mujeres y Félix Salgado Macedonio va a seguir,

ya que el presidente Andrés Manuel López Obrador no acaba de aceptar que

en el primer round las mujeres le ganaron el pleito y en forma por demás

sorpresiva tumbaron a su gallo que ya se sentía candidato a gobernador del

estado de Guerrero.

Pero como López Obrador, su gran cuate es el presidente, ya cuadró el círculo

y su equipo ya organizó otro proceso, en el cual aunque usted no lo crea, ni yo

tampoco, va a volver a participar Salgado Macedonio al cual las mujeres lo

acusan de violador, con pruebas en la mano pero AMLO ni se da por

enterado. Hace años alguien nos dijo que hacerse pendejo, como estrategia,

funciona.

A más de dos años de la “Cuarta Transformación” el presidente Andrés Manuel

López Obrador ha cambiado a México, pero “para peor”, sostiene The

Economist.

En una dura crítica contra el Gobierno de López Obrador, la publicación inglesa

afirma que es difícil encontrar pruebas de la declaración del presidente de que

México vive “un momento estelar”.

Por cierto la UAT a través de la Secretaría de Gestión Escolar y la Dirección de

Participación Estudiantil, organizó el webinar “Nutrición como tratamiento de

enfermedades crónico-degenerativas”.

Con el tema impartido a estudiantes de la Unidad Académica Multidisciplinaria

de Ciencias, Educación y Humanidades (UAMCEH) se dio inicio al ciclo de

conferencias del programa denominado “Más Vida”, que tiene como propósito

sensibilizar a la juventud universitaria respecto a la buena alimentación para

prevenir y controlar enfermedades.

La conferencia fue dictada por la nutrióloga de la Secretaría de Salud de

Tamaulipas, Karina Hernández Saldívar, quién destacó la importancia de la

nutrición en el tratamiento de enfermedades crónico-degenerativas, luego de

señalar que en México éste tipo de padecimientos, lejos de disminuir pese a los

Programas de salud, siguen en franco aumento.

E-mail rubenduenas15@hotmail.com rubend@prodigy.net.mx