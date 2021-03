CIUDAD DE MÉXICO, 5 DE MARZO DE 2021.- En el Día Nacional de la Ganadería, los productores pecuarios de México se presentaron como “un sector sólido que enfrenta cara a cara los retos para competir en los mercados más exigentes del mundo”, y que en plena pandemia de Covid-19, sigue creciendo y llevando alimentos de excelente calidad a la mesa de la población.

En la conmemoración virtual transmitida a todo el país, Oswaldo Cházaro Montalvo, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), aseguró que las fortalezas más importantes de México son la sanidad e inocuidad, con un avanzado sistema de trazabilidad y acreditación internacional de plantas y procesos, entre otros aspectos.

En este sentido, solicitó a Víctor Manuel Villalobos, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), no poner en riesgo bajo ningún motivo a la ganadería, un patrimonio que es de interés nacional, ante temas pendientes con Sudamérica y Estados Unidos, donde se tiene que hacer valer la posición destacada del país en la producción de alimentos sanos.

Actualmente existe una disputa con EUA, debido a su intención de hacer una reclasificación zoosanitaria del hato bovino para la exportación y la posible apertura del mercado nacional a la importación de ganado de Argentina, donde hay presencia de fiebre aftosa, enfermedad erradicada de México desde 1954.

Oswaldo Cházaro Montalvo recordó que el sector ganadero del país se conforma de 817 mil productores en más de un millón de unidades de producción pecuaria, que generó alrededor de 23 millones de toneladas de proteína animal en 2020, con un valor de casi 550 mil millones de pesos.

“Quiero expresar con toda certeza el compromiso de los productores para seguir trabajando en estrecha colaboración con nuestras instituciones, con altitud de miras y actitud positiva, por el desarrollo de nuestras actividades y con ello, por el bienestar de México”, indicó.

En su oportunidad, el titular de la Sader, reconoció la aportación de los ganaderos a la economía nacional, ya que el año pasado rompieron el récord de exportación de cabezas de bovino en pie con un millón 418 mil 93, lo que generó importantes entradas de divisas al país.

“El sector agroalimentario es el único sector de la economía que tuvo crecimiento el año pasado, aún durante la pandemia, y esto se debe a que el campo en general y la ganadería en particular, no se detienen, los ganaderos no cesan de trabajar y su ganado no deja de producir”, destacó.

Víctor Manuel Villalobos subrayó que el año pasado el PIB agroalimentario creció en más de 3 por ciento, y el sector pecuario se mantiene con un crecimiento de aproximadamente cuatro por ciento anual.