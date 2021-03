Ciudad de Mexico.- Viernes 19 de marzo del 2021 El Real Madrid de Zinedine Zidane, único sobreviviente español de la Champions League, se enfrentará al Liverpool en cuartos de final, tras el sorteo que se llevó a cabo la madrugada de este viernes y que dejó también el camino que tendrá que seguir cada equipo hasta la final, al definirse también los cruces de semifinales. El Porto del Tecatito Corona enfrentará al Chelsea, y los ganadores de estas dos llaves se enfrentarían entre sí.

Del otro lado del cuadro, el Manchester City de Pep Guardiola tendrá en frente al Borussia Dortmund de Erling Haaland y finalmente, el Bayern Munich y el PSG revivirán la final de la temporada pasada en Lisboa.

El conjunto blanco volverá a encontrarse con el Liverpool después de la final de Kiev que significó la 12ª Copa de Europa del club español. El primer partido será en el Etsadio Alfredo Di Stéfano, si las restricciones por protocolo Covid no lo impiden y lo hacen jugar en territorio neutral. La vuelta será en Anfield, un estadio en el que el Liverpool está echando mucho de menos a su afición y se ha resentido esta temporada mucho en los resultados.

Los dos grandes favoritos, City y Bayern, si superan sus eliminatorias, se medirían en semifinales, con un cruce más duro en cuartos de final para los alemanes, que se medirán a Mbappé y Neymar, ya recuperado para la eliminatoria. El duelo Chelsea vs Porto se presentaen el papel como el de las cenicientas, aunque ambos eliminaron a rivales fuertes como Atlético de Madrid y Juventus, respectivamente en la anterior ronda.

Los ganadores de las dos primeras eliminatorias (Manchester City vs Borussia Dortmund y Bayern vs PSG) se enfrentarían entre sí en una semifinal y en la otra, el Real Madrid, de eliminar al Liverpool, se cruzaría con el ganador del Porto vs Chelsea.

Las semifinales se jugarán el 27 y 28 de abril la ida, y la vuelta, el 4 y 5 de mayo. La final, en Estambul, tendrá lugar el 29 de mayo.