Dicen los poetas que sin duda alguna la mejor creación de la naturaleza es la mujer.

Y si, tienen razón porque la mujer está hecha a la imagen y semejanza de la propia naturaleza, es creadora de vida, bondadosa, parece caprichosa, a veces errática, en ocasiones más castigadora, pero termina siendo perfecta, controlando todo, generando bienestar y felicidad, despertando los sentimientos más profundos, simple y sencillamente así es la mujer, el equilibrio perfecto.

¿Sexo débil? Que va, la mujer es el ser más fuerte en todos los sentidos, en cada una de ellas hay una guerrera incansable, con todo y su aparente fragilidad que representa su exterior cuando se ven en situaciones difíciles dan muestras de que están hechas de acero, capaces de enfrentar cualquier adversidad y salir victoriosa.

Una mujer es capaz de resistir el dolor más grande sin llorar y cuando el sentimiento está a flor de piel llora y seca sus lágrimas sin suplicar consuelo, si cae se levanta y sigue adelante, toma cualquier espacio que le brinde la vida, cubre todos los vacíos.

Las mujeres poseen la fragilidad de una mariposa y la dureza de una roca en un solo ser, pueden hacer del camino más empedrado un sendero seguro, dan la vida para dar vida.

La mujer es capaz de realizar todos los roles de la vida, puede cargar sobre sus hombros el problema emocional más pesado, pero no dejará de luchar para solucionarlo, no se rinde ante las adversidades, para ellas cada día es un reto, cada reto es una lucha constante.

No terminaríamos nunca si describiéramos todas las virtudes de la mujer, lo que representan, lo que son y lo que serán, pero basta con decir que sin ellas no habría existencia, menos se sabría lo que es el amor, la pasión, nada, sin las mujeres no hay nada.

Erróneamente se decía que detrás de un gran hombre estaba una gran mujer, la misma historia marca del cómo han ganado batallas, hoy las mujeres dan muestra que caminan a la par que en cada triunfo de uno del género masculino está el impulso de una del género femenino, igual pelean por lo que derecho les corresponde.

Sin descuidar su esencia y dejar de ser entregadas esposas, cariñosas hijas, responsables madres solidarias hermanas y amigas son comprometidas profesionistas, políticas destacadas, exitosas empresarias, hoy no solo es la belleza y sentimiento es compromiso y dedicación.

Cada vez son más las mujeres proveedoras, las que son tan fuertes que pueden sacar adelante a sus hijos sin descuidar su esencia, su principal rol que es el cuidar de la familia.

La mayoría de las mujeres mexicanas, aparte de todo, son excelentes administradoras, saben cómo llevar el pan y la sal de cada día para que sus hijos tengan el sustento diario, otras, incluso, parecen hacer magia para darles de comer a su familia, sin olvidarnos de aquellas que aun muriendo de dolor se levantan para entregar parte de su vida a sus responsabilidades… y sin quejarse.

La lucha de las mujeres siempre tiene sentido, motivo, la razón es que cuando se deciden ponen alma, corazón, vida, por eso los resultados son mejores, porque en cada acción hay dedicación, emoción y mucha pasión.

Definitivamente el hablar de género es gratificante, más cuando se descubren mujeres luchonas, de esas que día a día salen a enfrentar al vida con valentía, con honor, que demuestran que el sexo débil es solo un mito, ya que la fortaleza de una mujer decidida a defender su familia, sus ideales y su esencia misma es indescriptible.

En síntesis, la mujer es única e irremplazable, sin ella simple y sencillamente no hay vida, para muestra está la madre naturaleza, es perfecta, es MUJER…

Hoy es el Día Internacional de la Mujer, a todas las de nuestro género, aunque en realidad no se requiera una fecha en el calendario porque todos los días se debe festejar el ser MUJER, FELICIDADES.

Correo.-vida.diaria@hotmail.com,Twitter@VidaDiaria1, www.vidadiaria.com.mx