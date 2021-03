NUEVO LAREDO,TAMAULIPAS, 16 DE MARZO DE 2021.-La brigada ‘Recuperación Salud 2021’ del gobierno municipal, apoyó a los habitantes de la colonia Lomas del Río y sectores colindantes, a controlar enfermedades crónico degenerativas y a detectar el Covid-19 para combatirlo a tiempo.

La sexta jornada médica se llevó a cabo en el Centro Comunitario de la colonia Lomas del Río y brindó también atención específica a mujeres de la comunidad.

El regidor Eduardo Lozano Guajardo acudió en representación del presidente municipal Arturo Sanmiguel Cantú y subrayó que estas atenciones médicas son totalmente gratuitas, para las y los neolaredenses más vulnerables.

“Quiero agradecer al presidente municipal Arturo Sanmiguel y obviamente al Sistema DIF, porque es de gran beneficio para los vecinos de las colonias Lomas de Río y aledañas, e invitarlos a que acudan este tipo de programas y sirve para que ellos de alguna manera estén al día en su cuidado médico, aquí hay consultas, está el apoyo de medicamentos gratis”, destacó el regidor.

La ciudadana Santa Martínez Medina, habitante de la colonia Transformación Social, se desplazó a recibir atención médica y medicamento; agradeció también a las autoridades porque próximamente su colonia contará con servicios básicos.

“Le doy gracias porque casi no tengo este beneficio, cuando hay brigada médica yo voy y me han atendido muy bien, muchas gracias porque ya nos están apoyando más que antes, para uno que no tiene dinero ahora hay despensa, ayuda para los niños, estoy muy agradecida con el presidente porque nos ha sacado adelante y en mi colonia ya vamos a tener luz”, destacó la mujer.

Otra de las beneficiadas fue Catalina Espínoza Alfaro, habitante de la colonia Lomas del Río, ella solicitó un chequeo de glucosa.

“Acudo para solicitar un servicio de control de azúcar, toma de presión, me dieron pastillas para el dolor y me da mucho gusto que se presenten a atendernos”, señaló la ciudadana.

Ismael Hernández, habitante de la colonia Voluntad y Trabajo 4, también se trasladó a Lomas del Río para recibir atención médica.

“Me sentí un poco mal y vine a checarme, se me hace muy bien el servicio, me tomaron la presión y checaron el nivel de azúcar, es muy beneficioso para la comunidad”, mencionó.

El médico encargado de la Dirección de Salud Municipal, Alejandro Cervantes, añadió que la mayoría de las personas acuden por motivos de diabetes, hipertensión y enfermedades respiratorias, agregó que ya se preparan para la temporada de enfermedades diarreicas.

Recordó que esta es la tercera brigada donde ya se realizan pruebas rápidas para la detección de Covid-19.

En total se brindaron más de 100 atenciones ciudadanas entre ellas donación de medicinas, consulta médica, exámenes de papanicolau, detección temprana de cáncer de mama, detección de diabetes y presión arterial, pruebas de antígeno, detección de VIH y sífilis y pruebas rápidas de anticuerpos Covid.