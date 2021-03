Ciudad Victoria, 13 de marzo. – El ex secretario de Educación de Tamaulipas y diputado local, Héctor Escobar Salazar reconoció que la educación a distancia en la entidad es de baja calidad, principalmente porque no se diseñaron materiales educativos adecuados.

El presidente de la Comisión de Educación del Congreso del Estado, sostuvo que las carencias de acceso a tecnología de miles de alumnos también han abierto una brecha de conocimiento educativo entre los alumnos y los docentes.

«Falta mucho para poder decir que tenemos una educación a distancia de calidad», reconoció.

Escobar Salazar señaló «la realidad es que hay una brecha muy importante de las herramientas tecnológicas porque no estábamos preparados para eso».

El ex secretario de Educación de Tamaulipas sostuvo que se calcula que en el Estado, a nivel primaria un 10 por ciento de los alumnos no tienen acceso a Internet por lo que no acceden a las clases.

Indicó que además, se cree que a nivel de secundaria la cifra de alumnos que no toma clases a distancia asciende al 20 por ciento, «estos porcentajes son delicados».

Reiteró que la situación se complica «porque definitivamente no es lo mismo a pesar de los esfuerzos».

Escobar Salazar dijo que el problema obliga a que se diseñen y entreguen a los estudiantes un material educativo de mejor calidad para que se eleve el aprovechamiento.

«Esperamos que haya una mejora continua y en los materiales que envían y que las herramientas que los docentes apliquen sean suficientes para que el rezago sea menor».