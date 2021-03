Muchas veces he repetido sobre la actitud divisionista del Ejecutivo Federal y las

noticias falsas por la generación de conflictos no solo entre amigos, sino con algunos

compañeros de trabajo y hasta en la familia consanguínea.

Qué si eres antilove, amlover, Fifi, chairo, neoliberal, pueblo… puede usted escoger

de toda la gama de calificativos que han surgido en esta administración presidencial y lo

peor es que ha sido el mismo titular del ejecutivo federal quien ha promovido esta nefasta

división entre los mexicanos, entre la misma ‘raza’, diríamos los del norte.

Como consecuencia del revanchismo político entre un grupo de gobernadores y el

presidente López, se han generado desde especulaciones hasta procesos de carácter legal,

como el que se le sigue al gobernador de Tamaulipas.

Aclaro por enésima ocasión que fui cesado, sin motivo alguno de la Secretaría de

Educación en Tamaulipas, después de haber laborado con contrato por poco más de 12 años

y ni las gracias me dieron. Además, que me quedaron a deber dinero que mi jefe inmediato

simplemente hizo oídos sordos y me omitió. Desconozco si él lo cobró y a mí me lo negó.

Por ende, no soy simpatizante del gobierno actual en el estado. Sin embargo, no cierro los

ojos a la realidad.

Este jueves temprano, recibí un mensaje por WhatsApp que cito textual: “Con eso de

la marcha por la honestidad, del domingo pasado. Pues con la novedad de que una cuñada

que trabaja en atención ciudadana, awiwi fue al mitin, se hizo 2 pruebas Covid y resulta

negativo, pero fue a que la valorara un médico intensivista, le ordenó una placa del pulmón

y aparece ya invadiendo por el virus.

Estaba bien o al menos se sentía bien el domingo, se contagió o peor a cuántos pudo

contagiar si es que ya era portadora. El colmo, su esposo fue a dejar los estudios e

incapacidad de ella como a las 6 p.m. y se enteró en Palacio de Gobierno que ya hay 5

trabajadores del GobTam contagiados…”

Mi respuesta inmediata fue “¿Es real… ¿O de la campaña de Morena? Te creo, pero

he leído que hay un lapso de por lo menos 5 días para que aparezcan los primeros síntomas,

Pero no me creas, puedo estar equivocado. La reflexión que estoy obligado a hacer es: La

concentración fue el domingo; Hoy es jueves; Debió haberte comentado ayer… Luego

entonces… Si es cierto que está positivo, no se infectó en el mitin… Ya iba mal y ahí

expandió el virus …Nos gusta el relajo, si no quieres ir, ¡no vas! ¿Te descuentan? Está

rifado, pero nos encanta el chisme”

Desde luego un anticabesista en otro chat escribió “Eso yo lo escribí y ni es chisme,

es una verdad tan despreciable, en dónde al patrón le v… m… sus empleados y vas o te

quito la compe, te castigo, te comisiono a Rec. Humanos, etc. Una realidad que es del

dominio público en el GobTam, las personas que solo viven de ese miserable sueldo tienen

que hacer lo que les obligan… y después del lunes te vas a dar cuenta del tamaño de la

tragedia que provocó este Gobernador.”

Desde luego que mi intención no era polemizar, solo quise una reflexión limpia, sin

apasionamiento, y hasta le aclaré no ser simpatizante del gobernador, pero ello no me

impide ver realidades.

Lamenté la situación e insisto que esta polémica parte de la cúpula en el poder, hecho

que me recuerda el texto de Don Daniel Cosío Villegas, El Estilo Personal de Gobernar, por

lo que debo partir por respetarme. No debo caer en las trampas de otros y menos ser juguete

de nadie.

Cierro este espacio con el comentario de Carlos Manuel Jiménez, corresponsal de

Aristegui Noticias, donde entrevista al jurista penalista, Gabriel Regino, quien destacó

“…si los diputados de Tamaulipas reformaron su constitución para proteger a su

gobernador, han cometido el delito de coalición de servidores públicos y han escalado el

conflicto al siguiente nivel: 1, la federación puede iniciar una investigación de todos los

diputados. Número 2, pueden declarar la desaparición de poderes”

¿A quién consultó el reportero de Carmen Aristegui?

El Lic. Gabriel Regino García, fue ex subsecretario de Seguridad Pública de la

Ciudad de México con Andrés Manuel López Obrador en gobierno, fue acusado de recibir

sobornos millonarios del “Cártel de Sinaloa”. Como abogado defiende ex jefe delegacional

de Tláhuac por Morena, Rigoberto Salgado, acusado de nexos con el narco.

Saque sus conclusiones: ¿Cuestión de enfoque?