El domingo último de febrero de este pandémico 2021, en la capital cueruda de

Tamaulipas, frente al Palacio de Gobierno Estatal, se reunieron funcionarios estatales y

municipales pitufos, líderes naturales y oficiales del partido blanquiazul, legisladores

federales y locales con la misma filiación, más… la burocracia y ciudadanos de a pie o de

las colonias.

Dicen las malas lenguas de las buenas gentes que las despensas se repartieron al por

mayor y sin discreción.

El número que usted me diga de asistentes seguramente es cierto, porque la gran

mayoría de quienes publican estos datos, lo hacen con el principio del cálculo simple, pero

también, dependiendo su filiación en este evento.

Las contradicciones se dan porque habrá quienes digan unos cuantos y otros,

afirmarán que más de 20 mil almas abarrotaron la plaza del quince y sus alrededores. No

falta quienes dirán que su presencia fue completamente voluntaria y también se escucharán

opiniones en contrario: ‘fueron obligados’ y no dude quien asegure suspensión de un día de

salario a quien no fue.

Entre los que fueron a asolearse y quienes se quedaron en casa, el criterio de

inocencia o culpabilidad de los delitos que se imputan al gobernador, Francisco Javier

García Cabeza de Vaca, también no es claro.

También hay contradicciones entre las mismas notas de los periódicos porque los

columnistas y casas editoriales tienen su ‘corazoncito’ o en su caso, criterio profesional

para emitir una opinión parcial, sin convenio o contrato de imagen o publicidad.

Una cosa es muy evidente, hay desinformación que permea en todos los contextos,

considerando que no siempre se habla con la verdad y muchas posturas se limitan a

rumores que pasan de móvil a móvil, de periódicos a revistas y de boca en boca.

Hasta el momento nadie ha sido capaz de afirmar una verdad o una mentira. El

criterio que fundamenta la información de las redes sociales es engañoso, porque, así como

llega pasa el comentario, sin un filtro, sin importar sea meme, audio, video, documento, etc.

Desconozco de leyes, pero llama mi atención que quien firma la denuncia contra el

gobernador García Cabeza de Vaca, es un egresado de la Universidad Iberoamericana, de la

licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, el chilango Alejandro Rojas

Díaz Durán, con domicilio en la Alcaldía Coyoacán, allá en la capital del país.

Se sabe que el chilango ha militado en diversos partidos políticos (PRI, por ejemplo)

y fundado otros (Partido Centro Democrático) aunque en 2018 se une a Morena y en este

2021 alcanza la suplencia al Senado.

Negar que Díaz Durán ha venido varias veces a la región de la frontera tamaulipeca,

no se podría, porque hay huella en la prensa del estado de las declaraciones de presuntos

delitos contra el gobernador, incluso al estilo morenista, de cargarle varios adjetivos al de

Reynosa.

Las contradicciones simples surgen sobre el denunciante, porque veo con duda que

una persona que no radica en el Tamaulipas, es muy difícil que se haga de información

fidedigna.

La denuncia recibida en la Fiscalía General de la República el 29 de junio del 2020,

en plena pandemia, consta de 58 páginas en tamaño oficio, escritas a espacio y medio y

dirigida a 4 instancias: El Fiscal General, a la Subprocuraduría Especializada en

Investigación de Delitos Federales, a la Unidad Especializada en Delitos Fiscales y

Financieros y a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por

Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia.

Las 58 páginas contienen un total de 14 apartados, que más bien pudieran ser una

especie de novela, incluyendo el capítulo titulado ‘Pruebas’ donde se registran

hipervínculos o ligas a publicaciones, incluso videos de YouTube.

Aclaro, estoy muy lejos de ser un hombre de leyes, quizá arbitrariamente aplico el

criterio y ahí pudiera estar mi error, por eso de las contradicciones.

Lo importante es que los hechos se dan y los que presumen de saber aseguran ya hay

una reservación para el de Reynosa en un Centro de Readaptación Social… pero en el

mismo nivel que escribimos este espacio, hay quienes aseguran que el señor del Palacio se

quedará con las ganas y todo esto fortalecerá a la Alianza de Gobernadores, aunque hay

quien ya se haya rajado.

Decía Doña Queta García que muchos políticos medianos eran como los gallos, se

subían a la cerca para ver quien ganaba y de ahí brincar para el lado triunfador y valla que

la contienda estará mucho más peleada que la del Canelo Álvarez el sábado 27 de febrero

en Miami.

Este lunes la Comisión de diputados inició el estudio del desafuero y no valen otras

opiniones, marchas, mítines, desplegados, etc. Son unos cuantos los que, como siempre,

deben enfrentar una situación. Solo recuerde que el desafuero requiere de 2/3 partes de los

votos y Morena no los tiene.