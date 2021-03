El Coordinador Estatal de Protección Civil, Pedro Granados Ramírez se activó al cien y frente a cualquier obstáculo presupuestal echó a andar la campaña contra incendios, en primera, porque cualquier evento de esta naturaleza le saldrá más cara y después, porque es preciso organizarse para llevar a cabo acciones preventivas, dado que, las lluvias en caso de que lleguen este año, será hasta después de la segunda quincena de mayo, es decir, en un mes y medio

Esta semana que concluyó se llevó a cabo un a la que asistieron funcionarios de las instituciones relacionadas con la protección ambiental y aunque no lo dijeron, todos coindicen en que, sale mejor ponerse de acuerdo para trabajar en un solo sentido, prevenir los incendios en casi cuatro millones de hectáreas, en el entendido de que, por año curren en la entidad más de 20 incendios forestales.

La diferencia de este 2021 con la década anterior es que, la sequía está en su máxima expresión, incluso, en las

comunidades rurales de los municipios del centro de Tamaulipas, se llevan a cabo procesiones y llamados a todos los Santos involucrados con la lluvia, para que con su poder espiritual puedan hacer que la lluvia llegue y se salven las plantaciones de árboles.

En esa misma región, que es la naranjera, hay temor de que suceda como en hace más de quince años, cuándo el

agua del subsuelo se agotó y los pozos que garantizaban el riego para las huertas de cítricos comenzaron a secarse y miles de árboles, es más huertas ejidales y privadas completas tuvieron que plantarse de nuevo, cuándo los mantos freáticos se recuperaron.

Granados Ramírez no quiere verse en las mismas condiciones en que se encuentran sus homólogos de los estados de Nuevo León y Coahuila, donde los incendios arrasaron ya con miles y miles de hectáreas, con el consecuente daño a todo el sistema ecológico, de ahí que las acciones preventivas desplegadas a partir de la semana que acaba de terminar, contarán mucho para lograr que las conflagraciones no se pasen a las sierras de Tamaulipas.

Es importante comentar que la sola movilización de equipos para combatir los incendios requiere de millones de pesos para la adquisición de combustible y el sostenimiento de las brigadas, recursos que, en este momento no se dispone de ellos, pero, de alguna parte tienen que obtenerse en caso de descuidos de las personas lleguen a convertirse en la quemazón de pastizales, arbustos y árboles.

Además, la campaña se da en el momento correcto, dado que, por las vacaciones de Semana Santa se incrementará la movilidad de personas, muchas de las cuales tienen como destino los sitios turísticos de la entidad, conforme a la semaforización que fue dada a conocer por las autoridades estatales.

Protección Civil, junto con la Comisión Nacional Forestal, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y los Ayuntamientos son los responsables directos de llevar a cabo las acciones preventivas, obvio, con el auxilio de las Fuerzas Armadas del país, por ello, al echarse a andar la campaña contra los incendios de las sierras y valles de Tamaulipas, los funcionarios y trabajadores de esas instituciones estuvieron presentes. Para que esta campaña

funcione, es indispensable la colaboración de los ciudadanos de cada municipio ya sea en forma personal o a través de las organizaciones sociales que operen en sus municipios.

Cierto que los tamaulipecos están en la antesala de las campaña políticas que los partidos y sus candidatos llevarán a cabo del 19 de abril al dos de junio para buscar el voto de los ciudadanos, pero, esta contra los incendios forestales es la otra campaña que debe existir por estas fechas, ya que las condiciones climáticas apuntan a más sequía y aire, por tanto, el riesgo de incendios aumenta, nadie debe tirar colillas de cigarros encendidas y mucho menos hacer fogatas que no puedan controlarse.

Los otros.

La abogada Mercedes Guillén Vicente, llevó todos los documentos requeridos para registrarse como candidata a la presidencia municipal de su ciudad natal, Tampico, misma de dejó para dedicarse por mucho tiempo a la política en Ciudad Victoria y en la Ciudad de México, aunque viajó a muchas entidades del país porque su partido, el PRI la envió como delegada para sacar adelante proceso electorales, Baja California Sur entre ellos, hace muchos años.

Hija de empresarios porteños y muy estimada en todos los círculos de la zona sur de la entidad, ya que, al

desempeñarse en cargo público solo se dedicó a servir al atender peticiones de las personas.

Obvio, las condiciones de competencia no son las mismas de otros tiempos en los que, aspiró a ser candidata a la presidencia municipal de Tampico, sin embargo, la oportunidad es inmejorable si se toma en cuenta que su

experiencia en la política es suficiente para competirle al alcalde panista Jesús Nader Nasrallah, quien tiene la sartén por el mango en cuándo a manejo político, sin embargo, no hay peor lucha que aquella que no se hace.

En su momento el dirigente del PRI en la entidad, Edgardo Melhem Salinas, no vaciló un segundo en respaldar la

precandidatura de la abogada Guillén Vicente y que concluyó con el registro de candidata ante la autoridad electoral, misma que, tras revisar la documentación dará su aprobación y la ex Procuradora General de Justicia, exsecretaria General de Gobierno, exdiputada local en varias ocasiones, Diputada federal y en la actualidad Senadora Suplente de la hija de José Francisco Ruiz Massieu, Claudia Ruiz, podrá iniciar su campaña proselitista el 19 de abril y generar una corriente a su favor que podría preocupar al equipo político del alcalde Nader Nasrallah.

De que las cosas pueden cambiar, pueden y el ejemplo actual son las preferencias de los nuevoleoneses hacia el

candidato del Partido Movimiento Ciudadano a la gubernatura de la entidad, Samuel García Sepúlveda, quien dejó atrás por unos puntos según una empresa de opinión pública a sus adversarios de Regeneración Nacional, Clara Luz Flores, la expriísta que dejó de ser alcaldesa tricolor para irse a Regeneración como candidata a gobernadora y también a Adrián de la Garza, quién fue postulado por el PRI

García Sepúlveda ha tenido un buen desempeño como candidato, porque ha salido airoso a las criticas y desafíos de quienes creen que no tiene los tamaños para quedarse con el puesto que ocupa Jaime Rodríguez Calderón, quien llegó a la gubernatura como candidato independiente hace seis años, cuándo se hizo suya la modalidad de ese tipo de postulaciones considerada en la Ley Electoral del país tras la reforma del 2014, sin embargo la dupla que hace con Luis Donaldo Colosio Riojas candidato a la presidencia municipal de Monterrey, les llevará al triunfo dado que, los nuevoleoneses rechazan al Partido Regeneración Nacional de forma abierta.