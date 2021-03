Tampico, Tamaulipas.- La Secretaría de Turismo en Tamaulipas confía en que por parte del

municipio de Ciudad Madero no otorguen permisos para la venta de alcohol a negocios

ubicados en la playa Miramar pues de ser así no serían útiles los filtros en los accesos al

máximo paseo turístico a través de los cuales el Gobierno del Estado buscará inhibir el

consumo de alcohol para que los turistas no caigan en exceso de confianza al estar

embriagándose lo que podría generar casos positivos de Coronavirus.

Así lo dijo en entrevista Fernando Olivera Rocha, titular de Turismo en el Estado al hablar

de que ellos pueden controlar que al entrar a la playa no ingresen bebidas pero toca al

municipio no autorizar permisos de ese tipo en negocios ubicados en el máximo paseo.

«Hay bebidas para llevar y para vender en envase de cerrado, cartones de cerveza, en

botellas y esperemos que en esta ocasión no se den esos permisos por parte del municipio

porque entonces el filtro no tendría sentido», señaló.

El funcionario estatal indicó que esperan que con el operativo que tienen programado

logren ejercer control. «Si en el filtro revisamos y no traen bebidas alcohólicas y si se

venden en bulevar será completamente inútil lo que estemos haciendo en los filtros,

confiamos en que esto no va a pasar y que filtros y controles de acceso ya con todo el

operativo programado nos permita a todos que no haya el exceso de confianza que te da

estar tomando y relajándote», concluyó.