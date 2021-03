La historia marcará el 8 de marzo, como el día que las mujeres fueron

a Palacio Nacional y fueron repelidas con gas lacrimógeno, y salvas

de corcho, además con las macanas y a golpes fueron repelidas las

féminas, por los policías de la ciudad de México, que paradójicamente

lidera una mujer, si una mujer, pero sumisa que recibe órdenes de un

macho alfa lomo plateado.

La paranoia del presidente se ha desbordado, en sus siestas de la

tarde y sueños de noche, su obsesivo afán de culpar al pasado, de

endilgarle todo lo malo a neoliberalismo, y de callar a adversarios con

la Fiscalía General de la República y la Unidad e Inteligencia

Financiera, han hecho en estos ya casi 3 años de gobierno que el

país, y el pueblo sabio, empiece a cambiar su apoyo, por odio y

desprecio.

Apoyar a un misógino y acusado de violador, acosador de mujeres en

Guerrero, es un ejemplo claro de la visión del presidente López

Obrador, donde sus datos, sus otros datos, empiezan a chocar con la

realidad, manchada de represiva por el gobierno, las mujeres ayer

demostraron su poder, su liderazgo ya no tiene ninguna duda de

nadie, desde hace mucho, y serán las mujeres las que en las próximas

elecciones en el lugar que corresponde a este gobierno de tintes

misóginos.

En las marchas por todo el país, la consigna era la misma “ni una

más”, “Basta ya de violencia” “igualdad para todas” y muchas lemas,

que en su conjunto exigían y pedían en algunos casos de manera

desesperada justicia para la víctimas de violencia en contra de ellas.

Para el presidente parece ser que el mundo gira al revés, para el

mandatario ese pasado fue mejor, donde la mujer no decidía, no

opinaba y no votaba, pero el tiempo cambia, la cerrazón del ejecutivo

mexicano, está llevando al país a un camino sin salida, que ha puesto

a la nación en sentido contrario del mundo occidental.

Las mujeres son la punta de lanza en muchas áreas, hay mujeres

gobernando, como Kamala Harris en la vicepresidencia de Estados

Unidos, Ángela Merkel en Alemania y Michelle Bachelet, y en México,

hay por cientos de ellas, pilares de una sociedad marcada por el

machismo.

El senado de la república, la cámara de diputados, los congresos

locales, y los cabildos de todos los municipios del país, están

representados uno a uno hombres y mujeres, el padrón electoral, es

mayormente de mujeres con el 52% de representatividad. Pero esto

creo que al presidente de la república, nadie se lo ha dicho, aunque

debería saberlo el por su propio bien.

Las marchas de las mujeres, no son patrocinadas por los adversarios,

tampoco son enemigas de la nación, mucho menos representan un

partido político, son gritos desesperados por la lucha de la igualdad,

del alto al maltrato, y de tener en nuestro país, leyes justas que las

protejan, pero en el pecado llevará la penitencia el mandatario, la

tozudez y terquedad se pagaran caro, las elecciones serán pronto, y

ahí veremos.

Al tiempo.

De Aquello y lo demás…

La alcaldesa Maki Ortiz, abrió el foro de las mujeres este pasado 8 de

marzo, donde la participación de féminas exitosas en muchos

aspectos de la vida pública, privada y social, ha sido marcada por el

éxito en sus carreras.

Mujeres “Hechas en Tamaulipas” no tiene ningún color partidista, es

incluyente y libre, la participación de este pasado lunes dejó claro, el

objetivo de este foro, que es la libre expresión de las ideas,

pensamientos e historias de vida, de mujeres exitosas, y ejemplos de

vida, que dan pauta y banderas para ondear y seguir sus pasos.

Interesante fue escuchar y ver a todas estas mujeres, dar sus

opiniones en un país Maki Ortiz, son un verdadero ejemplo de vida y

figura para generaciones de mujeres en el futuro de Tamaulipas y de

México.

chanorangel@live.com.mx