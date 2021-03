Ciudad de México.- marzo 04, 2021 Cobra Kai la producción estrella de Netflix que revivió el universo del fenómeno cinematográfico Karate Kid, ya comenzó el rodaje de su cuarta temporada, a la que se sumará un nuevo elenco.

A principios de año llegó a la pantalla chica la tercera entrega de Cobra Kai y comenzaron a surgir rumores sobre la nueva temporada. Tras meses de espera, la plataforma de streaming confirmó que ya se están rodando los nuevos episodios y reveló el nombre de los dos actores que se integran a la serie.

A través de su cuenta de Twitter, la producción anunció que el reparto ya comenzó grabaciones. «No hay más tiempo para entrenar. La temporada 4 está oficialmente en marcha», señala la publicación.

There's no more time for training. Season 4 is officially underway. pic.twitter.com/t8EfP4Ukpa

