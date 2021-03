Al participar en la firma del Acuerdo Nacional por la Democracia convocado por el Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA se comprometió a no meter las manos en el proceso electoral de junio.

El gobernador, dijo a los periodistas que llega a la capital “siempre con la frente en alto”, en medio de la petición de desafuero que enfrenta.

Durante la reunión del jefe del Ejecutivo federal con los gobernadores y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, se establecieron las bases para que los funcionarios no intervengan durante las elecciones, con el fin de evitar favorecer a algún partido político o candidato.

GARCÍA CABEZA DE VACA, quien enfrenta un proceso de desafuero acusado de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada, afirma que la acusación se basa exclusivamente en la compra-venta de un departamento que fue reportado con toda puntualidad en sus declaraciones patrimoniales y fiscales

Asimismo, acusó que se trata “de una persecución política directamente desde Palacio Nacional”.

“Jamás claudicaré ante la adversidad y ni bajaré la guardia ante los ataques. Se equivocan rotundamente aquellos que ante las calumnias dejaría de defender la causa del Estado”, dijo en su último informe de gobierno.

‘CHUMA’, SOLO E INDEFENSO

Frente a un eventual gobierno estatal morenista a partir del 2022, el Partido Acción Nacional empieza a dejar de ser opción para los tamaulipecos, pues hay conciencia ciudadana de que los municipios que en teoría gane el PAN en la elección de junio, enfrentarán trabas y retraso en la asignación de programas y presupuesto por parte del gobierno estatal de Morena, que tomará la vanguardia a partir de los resultados de la elección de junio de este año.

El curso que toman los acontecimientos con el enjuiciamiento del gobernador, no deja dudas de que impactará a la ciudadanía con efecto en las urnas, pues el sistemático “golpeteo” mediático contra el gobernador a raíz de las acusaciones que le infligen la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera, generará en automático un “voto de castigo” contra los candidatos del partido del gobernador.

Y en esa circunstancia, los candidatos del PAN –a las Alcaldías, particularmente– quedan en la indefensión, excepto aquellos que han construido su posicionamiento ciudadano en base a jornadas de trabajo cotidianas, como son los casos de ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR en Nuevo Laredo, y “CHUCHO” NADER en Tampico.

En el caso de Reynosa, la ciudad de mayor importancia de Tamaulipas, el pre candidato panista JESÚS MARÍA “Chuma” MORENO IBARRA, queda a la intemperie política, pues en principio se le percibió como un candidato invencible –y así era— por la fusión de los operadores del estado y el municipio, pero cuando esa alianza se rompe, “Chuma” sufre el primer descalabro.

El segundo golpe se da cuando, ya rota la relación estado-municipio, la propia alcaldesa le corta el oxígeno a la precampaña de “Chuma”, al dar de baja a los operadores de su precampaña que eran sostenidos con la nómina de COMAPA.

El tercero se da con el compromiso del gobernador de no intervenir a favor de ningún abanderado del PAN.

Más ahora, cuando la lupa del gobierno federal –¡y la de la FEPADE!— están encima de los servidores públicos para impedir que inyecten recursos públicos a las campañas políticas.

Con otra: a quienes atrapen con las manos en la masa, irán a prisión… sin derecho a libertad bajo fianza.

En esa circunstancia y dado el elevado posicionamiento del aspirante a candidato de Morena a la Alcaldía, “Chuma”-No-Gana-La-Elección, aún con el apoyo del PRI, como sucederá en Matamoros con la abanderada de Acción Nacional, que cuenta con la simpatía y el respaldo de los priistas, pero no tiene pueblo al raso, porque ese se fue con MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ.

Así las cosas.

MORENA, EN SUSPENSO; ZERTUCHE: “ESPERAR AL 27”

En Morena, entre tanto, las fechas parecen haber sido corridas al 29, aunque en un diálogo previo, el diputado federal con licencia ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, aspirante a la alcaldía de Reynosa, sugirió esperar al 27 para las definiciones en cuanto a las candidaturas para presidentes municipales.

En Reynosa, por cierto, provocó mucho alboroto la regocijante bienvenida que le dio MARIO DELGADO CARRILLO al ex presidente del Patronato DIF, CARLOS PEÑA ORTIZ, al grado que no pocos de los 10 aspirantes a la nominación amagan con realizar actos de oposición.

Sin embargo, los números son muy claros: CARLOS está por encima de todos sus adversarios, al aglutinar el 53.6 % de la preferencia ciudadana, frente a un 34.5 de CHUMA MORENO y un raquítico 11 por ciento del candidato del PRI, BENITO SÁENZ BARELLA, quien no solo no levanta, sino que, al igual que el caso Matamoros, los candidatos tricolores parecen haber sido postulados no para competir, sino para sumarse, bajo el agua naturalmente, a los candidatos del PAN.

Pero de esto hablamos después.

BENEFICIA MUNICIPIO CON TARJETA JUVENTUD

A propósito de Reynosa, la Alcaldesa de esta ciudad presidió este martes 23 de marzo, el evento de inicio de registro a la Tarjeta Juventud, que beneficiará a miles de reynosenses de los 18 a los 35 años de edad, con descuentos desde un 5% hasta el 50% en productos y servicios.

«Este ha sido un Gobierno que siempre ha buscado aliarse con la sociedad civil organizada para procurar beneficios para los ciudadanos y que las personas encuentren soluciones a la problemática», señaló la Alcaldesa, al agradecer la presencia de ROBERTO CRUZ HERNÁNDEZ, representante de la CANACO y de BLADIMIR CORTEZ RAMÍREZ, de CANIRAC.

«Es el momento de que la juventud se involucre y participe en cómo quiere un gobierno y qué es lo que quiere para su futuro”, dijo la Presidente Municipal de Reynosa, ante los integrantes del Cabildo, entre ellos la Regidora Coordinadora de la Comisión de la Juventud.

PLAYA BAGDAD, LISTA PARA RECIBIR A VACACIONISTAS

El Presidente Municipal de Matamoros encabezó este martes por la mañana una reunión de organización del operativo de seguridad Semana Santa 2021, que se implementará en carreteras que convergen a Matamoros, así como también dentro y fuera de la Playa Bagdad.

En la reunión participaron autoridades de los tres niveles de gobierno, entre ellas, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, Policía Estatal Acreditable, así como también Protección Civil, Cruz Roja, entre otras.

Las autoridades participantes manifestaron que ya se encuentran listos para coadyuvar en cada una de las acciones relacionadas con la recepción de los vacacionistas durante la Semana Santa que inicia a partir del 26 de Marzo y hasta el 11 de abril.

VERDE ECOLOGISTA PRESENTA CANDIDATOS

A propósito de Tampico y de partidos, el Verde Ecologista en Tampico realizó oficialmente la presentación de GEMA GUADALUPE ACOSTA CUEVAS como candidata a la alcaldía y JORGE ANDRÉS BETANZOS RODRÍGUEZ, a diputado local por el distrito XXII, Tampico zona sur.

El dirigente estatal, RICARDO GAVIÑO, manifestó que de esta manera se encuentran listos para cuando la ley lo permita comenzar con la campaña política.

PARTIDOCRACIA DAÑA LA DEMOCRACIA DEL PAÍS

¡Ah, por cierto!, la premura del tiempo nos obligó a aplazar para hoy la importante conferencia que sustentó el lunes en Reynosa el abogado OSCAR ALDRETE, presidente del Colegio de Politólogos de Reynosa, quien culpó a la partidocracia de mantener postrada a la democracia del país, y de haber convertido en un vulgar burdel el manejo de las candidaturas, prostituyendo, dijo, este importante quehacer ciudadano.

En uno de sus peculiares enjuiciamientos de la perversión del quehacer político, el abogado ALDRETE lamentó que los partidos estén convertidos en cotos de poder en los que gobiernos de corte monárquico se turnan el ejercicio del poder, sin ética ni moral.

Calificó como un “cochinero” el estado que guardan los partidos políticos y la forma en que se distribuyen y negocian las candidaturas.

Por hoy es todo.