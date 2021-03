CARLOS PEÑA ORTIZ, ARMANDO ZERTUCHE ZUANI y RIGOBERTO RAMOS ORDÓÑEZ, los tres principales aspirantes a la candidatura de Morena a la Alcaldía de Reynosa, se declararon en sesión permanente mientras el partido realiza la última valoración, para revelar hoy miércoles su resultado.

Hoy, es el último día para el registro de candidatos.

PEÑA ORTIZ, el mejor posicionado de acuerdo a los trascendidos, “acuarteló” desde ayer por la tarde a sus operadores en espera del anuncio que, según sus números, lo favorecerá.

Entre tanto, su personal de proyección e imagen, que encabeza el talentoso ALEJANDRO GARCÍA, diseñó una ingeniosa águila republicana con las alas extendidas –con los colores de las “alas de Tamaulipas”–, devorando a una serpiente azul, en un claro mensaje rumbo a los comicios de junio.

La imagen, que a partir de hoy será instalada en vistosos panorámicos en los principales espacios estratégicos de Reynosa, muestra el logotipo de Morena y en la parte superior un slogan: “Servir es Nuestra Fuerza”, lo cual da una idea de que CARLOS PEÑA aventaja en la recta final del hándicap de Morena.

ARMANDO ZERTUCHE también se reportó desde Reynosa, en espera de la decisión, mientras RIGO RAMOS ORDÓÑEZ posteó desde la ciudad de México:

“Ni me bajo ni me rajo, como siempre raza hasta donde tope, sé que no estoy solo, saludos desde el DF. No se crean de chismes y rumores mal intencionados”.

[Bien se ve que RIGO no se ha enterado que el DF ya no existe; ahora es, CDMX]

Por el lado del PAN, mañana sabremos si se optó por GERARDO PEÑA FLORES o si, por el contrario, se “amacizó” CHUMA MORENO con la candidatura a la presidencia municipal, en cuyo caso tendrá que intensificar su presencia en territorio, aunque con lo que viene de COMAPA va a tener que preparar una buena defensa.

En Río Bravo, entre tanto, la presumible candidatura a la Alcaldía de HÉCTOR “El Calabazo” VILLEGAS GONZÁLEZ por Morena, estaba por concretarse, mientras que en Matamoros todo indicaba no solo que MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ está “cincho” para ir por la reelección, sino que en la contienda constitucional se llevará de calle el triunfo.

Pero, quien se “tambaleaba” en Río Bravo era el aspirante del PAN a la presidencia municipal, MIGUEL ÁNGEL ALMARAZ, merced a una intensa campaña mediática que ha minado su imagen y su presencia en la comunidad.

Ahí, todas las apuestas están puestas a favor del candidato del PRI, ALFREDO CANTÚ CUÉLLAR, pues su muy ramificada genealogía social y política lo coloca como “puntero” en la elección de junio, pues pertenece a familias de añejo arraigo y prestigio social y político.

En Miguel Alemán, el Partido Acción Nacional podría perder la elección municipal tras pulverizar sus liderazgos, no obstante que la presumible candidatura del biólogo RAMIRO CORTÉS BARERA por Acción Nacional, tenía amplias posibilidades de triunfo sobre el intento de reelección del alcalde, SERVANDO LÓPEZ MORENO.

Y en ciudad Victoria, muy lamentable que FELIPE GARZA NARVÁEZ no vaya como candidato a diputado federal por el V distrito, pero es un hecho que el PAN no vuelve a ganar la capital, merced al cochinero que dejó XICO GONZÁLEZ URESTI y la fallida candidatura de la alcaldesa interina MARÍA DEL PILAR GÓMEZ LEAL.

LALO GATTÁS podría convertirse en el siguiente Alcalde victorense, en tanto que las frecuentes incursiones en Tamaulipas del Director de RTC federal, RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA –de quien hablaremos líneas abajo–, hace suponer que está “amarrado” para suceder en la gubernatura a FRANCISCO.

ULTIMAS CUBETAZOS DE LODO DE LA TEMPORADA

Por cierto, creyendo ingenuamente que con “periodicazos” tumban un buen posicionamiento de cara a los comicios de junio, quienes se sienten perdidos y desesperados lanzaron ayer sus últimos cubetazos de lodo para intentar demeritar las cualidades del ex presidente del Patronato DIF Reynosa, CARLOS PEÑA ORTIZ, para lo cual “refritearon” el mamotreto que construyó MARCELO OLÁN MENDOZA para acusar en falso a PEÑA ORTIZ, con tan mala suerte que el propio MARCELO tuvo que retractarse después de sus temerarios señalamientos.

Bueno, pues ayer sacaron del cesto la “querella” e hicieron otro refrito para pedir públicamente que se “inhabilite” a PEÑA ORTIZ como aspirante de Morena a la candidatura, pero a ojos vistos, CARLOS es, junto con ARMANDO ZERTUCHE, el mejor posicionado de cara al 6 de junio.

Y colorín colorado.

Pero, como mañana el chisme estará de a peso, mejor aquí le cortamos.

ESPINO, POR EL MC POR EL 4º DISTRITO

¡Ah, por cierto!, LUIS ESPINO se registra esta tarde como candidato del Movimiento Ciudadano a Diputado local por el Cuarto distrito, con excelentes expectativas.

Por pandemia, ESPINO acudirá a su registro solo con su suplente y sus más cercanos colaboradores, pero con todos sus documentos en regla.

Se espera que la suya sea una intensa campaña casa por casa y este es, de hecho, un buen principio de lo que puede ser una prolongada carrera política.

PREMIÓ GOBIERNO DE REYNOSA A «MUJERES QUE DEJAN HUELLA»

En Reynosa, por cierto, previo a la entrega de la premiación de las «Mujeres que Dejan Huella», la Alcaldesa de esta ciudad fronteriza expresó: «México puede contar con la voluntad de las mujeres y los hombres de Reynosa, el progreso de las mujeres es el progreso de todos», y procedió al reconocimiento a las más destacadas en distintos ámbitos de la sociedad.

«Tenemos delante un desafío inmenso, nuestras mejores socias son justamente las personas que como ustedes lideran sus comunidades, los procesos de cambio y transformación desde sus diferentes trincheras», dijo este martes 30 de marzo.

Fue la encargada del despacho del Instituto Municipal de la Mujer, EDITH HERNÁNDEZ TORRES quien ofreció la bienvenida.

Las galardonadas fueron: por Salud y Deporte, GLORIA LETICIA DORIA COBOS; Arte y Cultura, MARTHA VALDIVIA JIMÉNEZ; Educación, JUDITH AIDEE ANDRÉ GUERRERO; Negocios y Emprendimiento, HERMELINDA GARZA GARZA; Responsabilidad Social, MARÍA DE LOS REYES ALVARADO GUERRA; Poder Transformador, NORMA LETICIA GUERRERO LOZANO; Ciencia y Tecnología, MARÍA ANTONIA CRUZ HERNÁNDEZ.

PROPONE GONZÁLEZ VALDERRAMA RESCATE DEL SISTEMA LAGUNARIO

A propósito de la zona conurbada del sur tamaulipeco, ante la severa crisis de desabasto de agua potable que enfrenta la región sur del estado, en especial la Ciudad de Madero, RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA propuso la firma de un convenio multianual Federación-Estado, que permita contar con los recursos necesarios para el rescate del Sistema Lagunario.

GONZÁLEZ VALDERRAMA, explicó que además de la firma de este convenio multianual entre la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado para conseguir la cuantiosa inversión que se requiere, se necesita quitar el principal ingrediente que limita cualquier proyecto: la corrupción.

Da esta forma, apuntó que los organismos municipales y estatales de administración de aguas deben dejar de ser un botín político, la caja chica o grande de los Ayuntamientos, e impulsar un servicio civil de carrera que permita tener a los más expertos en cada tema.

Afirmó que para garantizar el abasto de agua en la zona sur tanto para el consumo humano como industrial, se requieren entre 900 y 1,100 millones de pesos, que bien dijo, se pueden invertir de manera multianual para ir remediando de fondo esta crisis.

CdeV APOYA A SECTORES AFECTADOS POR LA PANDEMIA

La implementación anticipada de estrategias y herramientas tecnológicas para fortalecer a los sectores productivos de Tamaulipas ante la pandemia, por parte del Gobierno de FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, ha permitido reducir al mínimo el impacto económico de la contingencia sanitaria en las micro, pequeñas y medianas empresas, dio a conocer el Presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (CANIRAC) en Tamaulipas. PABLO REYNA QUIROGA.

“Mientras que otros estados perdieron hasta el 60 por ciento de sus restaurantes, en Tamaulipas nos mantenemos con un porcentaje menor al 3 por ciento, porque fuimos el primer estado en coordinación con el sector salud que tuvo la ventaja de crear protocolos de salud. Por ello quiero agradecer aquí a las autoridades, sobre todo al señor Gobernador, porque siempre estuvimos el sector restaurantero trabajando de la mano con el sector salud, con la Secretaría de Economía y Turismo”, detalló REYNA QUIROGA.

Por hoy es todo.