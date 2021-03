TAMPICO, TAMAULIPAS, 12 DE MARZO DE 2021.- Les hace falta apoyo a los elementos de la Guardia Nacional del sur de Tamaulipas, quienes tanto en vehículos como en recursos están muy castigados, reveló el presidente de la Mesa de Seguridad en la zona sur, Jaime Square Wilbur quien hizo ver que han pedido apoyo a

los diputados federales en ese tema y no han hecho nada.

“Les hace falta apoyo en vehículos, en general la cuestión administrativa está muy castigada. Los recursos no alcanzan y la Guardia Nacional ha venido operando con el apoyo de todas las demás corporaciones”., dijo.

Square Wilbur agregó que ellos lo ven a nivel Estado, aunque obviamente a nivel de la Federación habría que preguntar a los diputados federales qué han hecho porque es un tema que se les ha pasado a ellos.

“Hemos planteado la necesidad de que les asignen recursos para esos rubros, ya vimos que desaparecieron FORTASEG, etc., entonces les decimos aquí está este problema y tenemos que ver la manera de que nos hagan llegar más recursos, pero no ha habido una respuesta concreta y menos desde la Cámara, ellos son los que gestionan, pero no tenemos ninguna respuesta, ha sido un año difícil”, finalizó.