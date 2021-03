SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ, 3 DE MARZO DE 2021.- La Fiscalía de Justicia de San Luis Potosí informó este miércoles que detuvo a cuatro hombres identificados como Rudy, Ramiro, Abel y Nicolás, presuntos responsables materiales del homicidio del pasado lunes del presidente de Coparmex Julio César Galindo.

“Llevamos todo hasta sus últimas consecuencias, ahorita tenemos cuatro detenidos; continúa la investigación”, comentó Federico Garza, Fiscal de Justicia en San Luis Potosí.

La detención tuvo lugar en Ciudad Valles cuando se reportó una camioneta con características similares a la utilizada en el homicidio, que era tripulada por los cuatro sujetos a quienes se les decomisó droga y un arma. La fiscalía informó que mediante pruebas de investigación a la unidad y arma asegurada se tienen los elementos para vincularlos con el asesinato.

“Que con el arma de fuego 20 milímetros, existe coincidencia y por ende da certeza que se trata del arma de fuego utilizada para privar de la vida al empresario, he tenido conocimiento por parte del Ministerio Público que con estas múltiples evidencias y demás datos de prueba que obran en la carpeta de investigación en breve solicitará los mandamientos judiciales pertinentes para iniciar en contra de los autores materiales el procedimiento que devenga por su actuar como probables partícipes en el delito de homicidio calificado en contra de la víctima, circunstancia que se estará dando en las próximas horas”, agregó Garza.

El fiscal reiteró que las investigaciones descartaron como móvil la actividad de negocios del empresario y continúan en el entorno personal.

“Posteriormente yo hice declaraciones en ese sentido, no quiero decir que por el hecho de que no tenga relación con su calidad de empresario no estemos tratando nosotros lo relativo a un homicidio”, añadió Garza.