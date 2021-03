Cdmx, México, 02 de Marzo 2021. Ryan García comparte equipo de entrenamiento con Saúl ‘Canelo’ Álvarez en el gimnasio de Eddy Reynoso, por lo que conoce de sobra el estado de ánimo actual del monarca de los supermedianos.

El mexico estadounidense también ha logrado subir de gran forma su nivel, y aunque es un gran exponente de los pesos ligeros, asegura que no podría enfrentarse al tapatío si compartieran división.

García reveló que habló con el Canelo sobre un hipotético enfrentamiento entre ellos, sin embargo Álvarez le aseguró que lo vencería sin dificultad, lo que habla de su confianza y preparación.

«Él me respondió: ‘No importa si fueras de mi peso, no podrías pasar por mi guardia’. Tiene confianza en otro nivel. Es confianza pasada. Es solo saber».

En el mismo tenor, ‘The King’ reconoció el hambre de triunfo de Saúl y sus deseos de enfrentar y vencer a cuanto rival se enfrente.

«Quiere crear historia, aquello de lo que va a vivir. Canelo está buscando derrotar a todos, y si eres un luchador, ¿por qué no sería ese tu sueño? No creo que haya una sola persona a la que no crea que no pueda vencer, él simplemente tiene este sentido para él, esta aura a su alrededor, que ‘nadie puede meterse conmigo, yo podría hacer esto con cualquiera’«.