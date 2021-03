“El Toro”, que es compadre de pila del presidente Andrés Manuel López

Obrador, como que se creció al castigo y amenazó el fin de semana con que el

6 de junio no habrá elecciones en Guerrero si el INE no le

devuelve la candidatura de MORENA, para gobernador del estado, la que le

quitó el Instituto con siete votos a favor y cuatro en contra, por no informar

sobre los gastos de precampaña.

En su mensaje, Félix Salgado Macedonio (a) “El Toro”, adelantó desde el

sábado 27 en su tercera asamblea informativa realizada en

Coyuca de Benítez, de la región de la Costa Grande de Guerrero, donde en

1996 surgió el grupo guerrillero EPR (aguas), remarcó que el boicot se llevará a

cabo en caso de que el TRIFE ratifique el fallo del Instituto Nacional Electoral

(INE).

Sintiéndose el invencible, muy seguramente por su compadrazgo con el

macuspano, dijo a la gente que si MORENA se queda sin candidato a

gobernador no habrá elecciones en Guerrero el 6 de junio y lo que sigue “se lo

digo de una vez al INE y al TRIFE, es que la JUCOPO (Junta de Coordinación

Política) del Congreso del Estado va a nombrar un gobernador interino, el que

va a convocar a una nueva elección en un término de seis meses y de todos

modos voy a ser gobernador”.

Remarcó ante sus simpatizantes que le quieren ganar en la mesa lo que no le

pueden ganar en las urnas; de paso se dijo “pacifista” porque no respondió a

los ataques en su contra en la campaña de guerra sucia donde lo acusaron de

violar a mujeres

Salgado Macedonio en la reunión que tuvo con su equipo ayer domingo dio a

conocer que se reunió con un grupo de abogados, para impugnar ante el

TEPJF “la arbitraria y desmesurada” decisión del INE de suspender su

candidatura al gobierno de Guerrero.

El “Toro”, dejando ver su dolor por lo ocurrido, dijo “no pueden

suspender mis derechos políticos y consagrados en la Constitución, ni aniquilar

el derecho de un pueblo a elegir a su gobernante» en un un mensaje en su

cuenta de Facebook.

Por cierto dos ex consejeros del INE, Benito Nacif y Alfredo Figueroa, por

separado manifestaron su preocupación por los ataques del presidente vertidos

en contra del INE, por la cancelación de candidaturas de MORENA y la emisión

de nuevos lineamientos para garantizar que se respete el tope de

sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados.

“Es decepcionante que el Presidente de la República salga a defender a

su partido político y que adopte una posición facciosa, cuando lo que se espera

de él es la representación de todos los mexicanos, no solamente de quienes

militan o simpatizan con MORENA, remarcó el exconsejero del INE, Benito

Nacif.

Apuntó que López Obrador debe actuar como el Jefe del Ejecutivo Federal y no

como si fuera en dirigente nacional de su partido (MORENA) o como un

militante más que entra en su defensa. “Eso es lo que esperan los mexicanos

de él y es lo que encuentro que no está haciendo en éste momento”, señaló.

Los dos ex consejeros del INE coincidieron en que López Obrador no puede

actuar como dirigente o vocero de MORENA y además debe evitar interferir en

el proceso electoral en marcha.

Nacif consideró que el mandatario nacional con su actitud contribuye al

linchamiento de las autoridades electorales, en un momento en que requieren el

respaldo de otras autoridades para el respeto a la ley.

“El mensaje que manda el presidente es que no esta interesado en la aplicación

de la ley, sino en la defensa de su partido político”, añadió.

Por su parte el otro ex consejero del INE, Alfredo Figueroa, recordó que AMLO

impulsó el reconocimiento de las minorías en el Congreso y luchó para evitar la

sobrerrepresentación del PRI, por lo que ahora, dijo, no se entiende que

cuestiona al INE por poner reglas que buscan garantizar una integración más

plural en la Cámara de Diputados.

“Por lo tanto me parece no solo inapropiado, sino equivocada la posición que el

Presidente de la República tiene en éste aspecto”, apuntó. “Me parece una

actitud irresponsable, arriesgada. Me parece que él no puede estar haciendo

propaganda a favor de su partido y en contra de los otros partidos durante la

campaña electoral”, remarcó Figueroa.

Según antenas de chilangolandia al interior de MORENA en la reunión

del sábado se puso en claro que el hijo de la Maki, Carlos Peña Ortiz, no trae

nada en el morral, salvo el aval y apoyo de su señora madre, la aún alcaldesa

de Reynosa, Maki Ortiz, la que para mi como analista político nunca voy a

negar que ha hecho un trabajo como jefa del Ayuntamiento, pero a su querido

hijo en lo personal ,siento al igual que muchos, que para ser alcalde de

Reynosa le faltan tablas.

Al quedar fuera de la jugada el gallo del dirigente nacional de MORENA, Mario

Delgado Carrillo, en la recta final solamente aparecen dos finalistas, el

diputado federal, Armando Zertuche Zuani, propuesto por la coalición Morena —

Partido del Trabajo y Marcelo Olán Mendoza, al cual no tengo el gusto de

conocer. A la trayectoria de Zertuche Zuani no tengo nada que agregar. los

tamaulipecos lo conocen al igual que todos los reynosenses. En lo personal

creo que es el que va a ganar, apuéstele. Hoy lunes se sabría cual de los dos

será el candidato.

Tal como lo adelanté en días pasados hoy lunes 29 de marzo del 2021 el

rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), ingeniero y máster

ciencias, José Andrés Suárez Fernández, rendirá a la comunidad universitaria

el Tercer Informe de su Rectorado, evento que se llevará a cabo a las 12:00

horas del mediodía en el Aula Magna H.H. Fleishman del Campus Tampico-Madero, con las medidas de seguridad que marca la situación epidemiológica,

quedando establecido que los invitados presenciales serán alrededor de 50.

Entre los invitados presenciales están el gobernador de Tamaulipas, Francisco

García Cabeza de Vaca, cuya asistencia fue confirmada, salvo algún

cambio de última hora.

En línea los directores de los 26 planteles universitarios asentados en la franja

fronteriza, Valle Hermoso, Campus Victoria, Mante y Campus Tampico podrán

presenciar el informe del Rector, como ocurrió el año pasado. El mensaje del

Ing. Suárez Fernández será trasmitido a las diferentes sedes universitarias y

maestros, alumnos y directivos tendrán acceso.

