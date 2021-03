El título de hoy, sobre todo los adultos y más, seguro les trae recuerdos de esa vieja

melodía infantil compuesta por el veracruzano Francisco Gabilondo Soler que muere en

Texcoco, México en 1990 a la edad de 83 años.

Caminito de la Escuela, la compuso Cri-Cri, el Grillito Cantor, y como todas las de su

autoría fueron éxito de muchos niños de antes. Además, durante los muchos años de su

programa de radio, las canciones de Gabilondo Soler alcanzaron fama en América Latina y

han sido traducidas a distintos idiomas.

A la memoria llegan recuerdos como las Rondas Monumentales que presentaban los

niños de las escuelas primarias en el Estadio Marte R. Gómez de Cd. Victoria, mientras las

notas musicales de Cri-Cri se escuchaban en el sonido local, mientras cientos de escolares

bailaban las coreografías que les ponían los maestros.

El tema de la escuela viene a colación, porque en todos los niveles, desde preescolar

hasta la universidad, la pandemia del COVID-19 ha tenido mucho que ver con el rezago y

el abandono o deserción de los estudiantes.

Una realidad es que muchos han dejado de ver u oír la televisión o la radio

educativas, o suspendieron o nunca iniciaron las clases por internet. Pese al esfuerzo de

verdaderos profesionales de la educación que incluso por la madrugada revisan las

evidencias del aprendizaje de los escolapios.

Los Comités de Salud Federal y de algunas entidades han traído a los medios el tema

del retorno a clases. Incluso mucho se habla del cierre de cientos de escuelas privadas en el

país porque los padres de familia ‘sienten’ que sus niños no aprenden de esta forma y la

verdad es que es necesario, sobre todo los escolares de básica, en su mayoría requieren de

la presencia del adulto que supervise las actividades que encargan los maestros en línea.

Rescato el siguiente texto de las redes sociales, que pudiera ser mentiras, pero

también ciertas, por las contradicciones de la misma sociedad. Le invito a que lea, piense y

sonría de esta imagen literaria:

Aviso: Regresando de vacaciones regresan a clases en algunos estados del país, pero

a partir del 1º de junio, Día de la Marina, en todos los estados del país las escuelas abren

sus puertas.

Sociedad: ¿Qué?, ¿vamos a exponer a los niños? Prefiero que mis hijos pierdan el año

a que se infecten y luego nos infecten a todos.

Aviso: Se terminará el ciclo a distancia de acuerdo con el calendario escolar.

Sociedad: ¿Y qué vamos a hacer con ellos todo el día? Muchos necesitamos regresar

a trabajar y urge tener a nuestros hijos en un lugar seguro. Además, ni están aprendiendo

nada y solamente se están estresando a lo tonto.

Aviso: Regresaremos a clases solo los municipios donde no haya contagios, semáforo

verde.

Sociedad: Ajá, ¿y cómo saben que no hay contagios?, además no es justo que unos

regresen y otros no. ¿Regresan, aunque no estén vacunados niños y maestros o, van hacer

contagiadero?

Aviso: Se trabajará a distancia en mayo y junio, pero se tomarán los meses de julio y

agosto para regularizar a los alumnos de forma presencial.

Sociedad: ¿Para dejarlos sin vacaciones?, ellos también tienen derecho a descansar,

más cuando estuvieron tanto tiempo encerrados.

Aviso: Se cancela el ciclo escolar 2019-2020 y 2020-2021 y se repiten.

Sociedad: ¿Así nomás?, ¿Y lo que hicieron en la pandemia no cuenta?, Nuestros hijos

tenían las mejores calificaciones y no es justo que se pierdan.

Aviso: Aprueban todos y damos por terminado el ciclo escolar.

Sociedad: ¿Y sin aprender nada?, ¿cómo van a llegar a su siguiente nivel? Además,

hay niños que sí estudiaron y otros no.

Hasta aquí la cita del WhatsApp.

Las incongruencias pudieran seguir con todas las ocurrencias que nos vengan a la

mente, porque la Educación Pandémica de estos dos ciclos escolares, nos ha metido en

muchos problemas. El más cercano: las condiciones financieras para la reanudación de

labores escolares.

Para la instalación de comités de salud escolares, ¿quién solventará el financiamiento

de cada escuela? Una vez se intentó que las escuelas tuvieran su propio comité de gestoría

entre las empresas (incluyendo tienditas) cercanas a las escuelas, pero se fracasó porque no

hay padres de familia que distraigan tiempo en ello, los mismos maestros a quienes

intentaron hacer responsables, se distraían de labores docentes.

Pareciera broma el retorno al Caminito de la Escuela, por más música que le

pongamos, el tema es muy serio no solo de salud, porque se acabaron los tiempos cuando

los padres decían a los maestros “…!aunque me entregue la pura salea!”