TAMPICO, TAMAULIPAS, 27 DE MARZO DE 2021.- El comercio formal del primer cuadro y Centro Histórico de la

ciudad se ha visto afectado con el cambio de vialidades pues consideran que al no llegar los vehículos de transporte público a esa zona no llega la gente y por consecuencia no hay ventas, de allí que dueños de negocios piden a la autoridad competente una circulación adecuada.

Así lo dijo en entrevista Eduardo Manzur Manzur, quien tiene un negocio de venta de ropa

en la zona peatonal, al señalar que se han percatado de que las ventas han bajado de manera

considerable a raíz del cambio de vialidades.

“Tras la pandemia vemos que comienza a verse una recuperación leve pero es importante

que las autoridades vean cómo están las vías de acceso y salida a la zona centro pues

nosotros hemos visto que ha bajado la afluencia de carros por la nueva ingeniería vial que

están haciendo, el cambio de algunas calles y cambio de rutas, pero eso perjudica el flujo de

gente al primer cuadro de la ciudad», explicó.

Manzur Manzur señaló que ellos proponen que haya una circulación adecuada para que sea

amigable para los turistas y gente que quiere comprar, llegar y salir del centro.

«Se están haciendo esfuerzos pero creemos que faltan acciones consensuadas con el

comercio organizado para tener un equilibrio entre transporte público y personal para que

las llegadas al centro sean en mayor cantidad y eso significa mayor volumen de ventas”,

añadió.

Hizo ver que entre menos carros pasen por la zona centro es menos gente que va hacia esa

área y eso es indicativo de que falta invitar a la gente para que vaya a visitarlos, que sepa

que es fácil salir, y que acudan a visitar el nuevo mercado municipal y el Centro Histórico.