CD.MX.-24 MARZO 2021 Belinda es una de las famosas que desde pequeña ha evidenciado su amor y gusto por la moda, prueba de ello, los espectaculares looks de sus conciertos, alfombras rojas o cualquier evento en el que sea solicitada su presencia, tal como en el reality show deLa Voz Kids, el cual se estrenó el lunes 22 de marzo 2021 y al cual la famosa acudió con uno de sus outfits favoritos: un total denim.

En el primer programa de La Voz Kids se puede ver a Belinda luciendo un look muy original y ad hoc para la ocasión. El conjunto constó de jeans y una chamarra, ambas piezas de mezclilla, las cuales lucieron muy llamativas al ojo del público.

En cuanto a su maquillaje, eligió uno muy sencillo, al igual que su pelo, el cual lució suelto y con algunos adornos en color rojo. Además, su carisma cautivó a los televidentes, pues siempre deja ver su emoción en cada episodio en este tipo de reality.

“Como siempre Belinda enamorando a todos”, “Me encantan los looks de Beli, siempre son muy originales”, “Fan del outfit de Belinda. Quiero uno igual”, “Los looks de Belinda en mezclilla son mis favoritos”, “Te ves hermosa, amo tu gusto por la moda”, “Siempre te vistes muy ad hoc para la ocasión. Qué bien lo haces”, fueron algunos de los comentarios que recibió en redes sociales Belinda tras aparición en el programa de La Voz Kids, el cual apenas comienza con su edición. Cabe mencionar que, el programa estuvo lleno de mucho talento, pues fueron varios los niños que hicieron voltear las sillas de todos los jueces cautivando con su personalidad, carisma y gran voz. No cabe duda que Belinda seguirá conquistando y enamorando con sus originales looks, pues siempre sabe cómo vestirse para cada ocasión, lo que la ha llevado a colaborar con prestigiosas marcas de moda impulsando así también su carrera como diseñadora y empresaria, pues actualmente tiene una línea de ropa y de zapatos, la cual ha sido muy bien aceptada por la audiencia, quien no duda en adquirir alguno de sus productos. Ahora solo queda esperar las siguientes participaciones de Belinda en La Voz Kids, pues en emisiones pasadas arrasó con cada uno de los outfits que lució, incluyendo el inolvidable look de “reina de Game of Thrones” con el que sorprendió hasta a sus propios compañeros.

Sin duda, ¡Belinda cada vez luce más guapa! ¿Te gustó el look total denim de la famosa en la primera emisión de La Voz Kids?