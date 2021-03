CD. VICTORIA, TAMAULIPAS, 22 DE MARZO DE 2021.- El presidente del sector restaurantero de ciudad Victoria, Jorge Bello Méndez, se pronunció a favor de la permanencia de operativos sanitarios por parte de la autoridad de salud.

Consideró que a pesar del bajo número de casos positivos de Covid-19 que registra la Capital del Estado, no se debe bajar la guardia en las medidas para contener el virus.

«No estamos en contra que la Coepris mantenga el operativo sanitario, el gremio restaurantero esta consciente de que la pandemia todavía sigue y que se deben seguir fortaleciendo los protocolos de higiene y cumpliendo con las recomendaciones» señaló.

El presidente de la Cámara Local de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados dijo que se llegó a un acuerdo con la autoridad de salud para que los operativos no sean drásticos y se atemorice a los comensales.

«Se acordó con la autoridad que sea discretos para no espantar a la clientela y no hacer ver mal negocio, es decir que no sean con presencia de la fuerza pública, porque solo es una revisión de reglas de higiene y así estamos trabajando de manera coordinada» apuntó.