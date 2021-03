TAMPICO, TAMAULIPAS, 10 DE MARZO DE 2021.- Al menos 700 mujeres despicadoras de camarón faltan de recibir el apoyo federal económico de 7 mil 200 pesos pero ellas ya perdieron la esperanza pues faltan 20 días para que inicie la veda electoral y no creen que les envíen ya el dinero.

Aureliana Núñez Piña, líder de este sector productivo que agrupa a 2 mil 500 mujeres que

se dedican a este trabajo, señaló lo anterior al hablar de que por fortuna ahorita tienen

mucho trabajo pero pasando Semana Santa volverán a batallar.

«Ahorita estamos trabaje y trabaje, moviendo las manitas, estamos ahorita al cien por ciento

pero nada más y terminando Semana Santa, si acaso una semana más, y luego empiezan a

bajar las ventas y por consecuencia a bajar la producción», señaló.

La entrevistada señaló que de momento están aprovechando a toda hora pues dijo que

deben sacar provecho al máximo.

Actualmente hay aproximadamente 32 empresas dedicadas al despique de camarón y tres

negocios chicos se han abierto.

Sin embargo ven venir de nuevo problemas porque se acabará la actividad y de quedarán en

ceros.

Ante ello dijo que les hubiera servido mucho el apoyo federal pero ya no creen que ese

recurso les llegue.

«Los apoyos aún no llegan, no puedo negar que me hablan de México y me dicen que

espere que va a llegar pero yo creo que ya no, yo creo que los tiempos ya no alcanzan y

pues allá ellos allá Dios que los bendiga».

Aureliana Núñez señaló que ellas mandaron toda la papelería en tiempo y forma pero pues

no llega nada de dinero.

Advirtió que no descartan hacer movilizaciones pero no ahorita porque ahorita están

ocupadas trabajando.

«Sería después de Semana Santa, ahorita estamos trabajando pero si aseveró que verán que

les respondan a esa demanda pues señaló que a las del año pasado ya les están incluso

volviendo a dar el apoyo económico y a ellas nada», se queja.

«Nos dicen que ya está aprobado el recurso pero que no se ha liberado», estamos en espera.

Dijo que son como 700 afectadas: de su grupo 550 y de la Congeladora Vázquez 150.

En cuanto a si les podrían dar doble la líder dijo: «Ya con que nos den sencillo no doble

pero yo creo que ya no pero bueno, ojalá llegue antes de la veda electoral», finalizó