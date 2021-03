Ciudad Victoria, Tamaulipas (17 de marzo de 2021).- Los empresarios de Victoria viven una ola de amenazas de extorsión, señaló el presidente de la CANACO local, José Luis Loperena González.

Estas llamadas se han incrementando hasta en un 50 por ciento se han incrementado, sin embargo, el líder del comercio organizado en la Ciudad aclaró que eso no indica que haya un incremento en los delitos del orden común, destacando que se ha estado trabajando de manera coordinada con las autoridades en materia de seguridad pública.

“Se han generado varios boletines informando a los sectores empresariales de los números que se están registrando con este tipo de delitos y asimismo se han estado reportando”.

Loperena González señaló que hasta el momento no se tiene registro de algún empresario que se haya visto involucrado en una llamada de extorsión como tal.

Al señalar que este es un delito del orden patrimonial que se veía venir a consecuencia de la pérdida de empleos por la pandemia del covid-19, el representante del comercio establecido hizo énfasis en señalar que se ha alertando a los socios de la Canaco para que estén atentos a este tipo de llamadas y en su caso inmediatamente hacer la denuncia correspondiente.

Dijo que ante la crisis económica si bien es cierto hay delitos menores que han venido incrementando esto no impacta en las estadísticas del semáforo delictivo que hay para esta Ciudad Capital.

“Si ustedes pueden ver el semáforo delictivo, en comparación a los años anteriores seguimos con una tendencia a la baja”.