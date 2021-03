CIUDAD DE MÉXICO, 4 DE MARZO DE 2021.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer la Estrategia de Protección en Contexto Electoral, que fue presentada por la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez.

Que no los amenacen, no los agredan, no los intimiden, que no los obliguen a declinar por amenazas, por intereses, por todo esto que se presenta en procesos electorales y queremos ahora enfrentarlo para que se garantice la libertad de todos y que sean los ciudadanos los que elijan, no los grupos de intereses creados, no la delincuencia organizada, no la delincuencia de cuello blanco”, dijo López Obrador en la mañanera.

Por lo que ya se inició un acercamiento con los gobernadores para que haya una acción conjunta, sobre todo para la seguridad de los candidatos que aspiran a alguna presidencia municipal.

Advirtió que la protección tiene que ser aceptada, pues no puede haber una intromisión en el proceso electoral de 2021.

El programa contará con la colaboración de la Secretaría de Gobernación, la Consejería Jurídica, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Centro Nacional de Inteligencia.

El objetivo es tomar las previsiones necesarias de cara a los comicios del 6 de junio próximo. Rodríguez Velázquez informó que “de septiembre de 2020 a febrero de 2021 se registraron 73 delitos relacionados con acontecimientos políticos”, además de que se contabilizaron 64 homicidios.

Los esfuerzos se encaminan a prevenir y sancionar la violencia política y proteger a candidatos o aspirantes amenazados por el crimen organizado y la delincuencia de cuello blanco.