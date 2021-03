CD.MX.-24 MARZO 2021 Andrea Legarreta es una de las conductoras más queridas de la televisión mexicana y prueba de ello es que ha permanecido en Hoy desde su primera edición en 1998, pues siempre cautiva al público con su carisma y talento frente a las cámaras, pero además es una de las famosas que siempre se mantiene cercana al público por lo que suele compartir con sus seguidores de redes sociales aspectos de su vida personal como ahora que publicó en su cuenta de Instagram una imagen en compañía de sus hijas Mía y Nina.

La conductora y Erik Rubín son padres de dos hijas, a quienes desde muy pequeñas han apoyado en su carrera artística, así que no son desconocidas por el público y siempre en redes sociales sorprenden con el parecido que tienen con sus famosos papás, pero en esta ocasión, Andrea Legarreta se llenó de halagos, pues sus seguidores insisten en que luce muy joven.

En su cuenta de Instagram, en donde tiene más de cinco millones de seguidores, Andrea Legarreta publicó una fotografía en la que aparece junto a sus hijas Nina y Mía, las tres usan pantalones de mezclilla y coloridas blusas mientras sonríen a la cámara. “La vida a su lado sabe mucho mejor. Mis amores hermosos, su felicidad es mi felicidad”, escribió la conductora de Hoy, etiquetó a sus hijas, agregó unos emojis de corazón y los hashtags #Juntas y #Amoreterno. La fotografía superó los 80 mil Me Gusta y recibió cientos de comentarios, incluidos los de algunas famosas como Lizbeth Rodríguez, Sofía Villalobos y Erika Zaba, en los que no paran de halagar la belleza de las tres, pero también el look juvenil que lució la conductora, pues muchos aseguraron que en vez de madre e hijas parecían hermanas.

“Hermosas”, “Tan bonitas”, “Chuladas”, “Parecen hermanas”, “Parecen tus hermanitas, bellísimas”, “Pura belleza en esa foto”, “Las más bonitas”, “Están guapísimas”, “Hermosas y talentosas”, “Tercia de reinas”, “Qué padre, te ves muy bien”, “Princesas” y “Una familia hermosa”, son algunos comentarios que se pueden leer. Desde muy pequeñas Mía y Nina han aparecido en televisión junto a sus famosos padres, como cuando protagonizaron un comercial de shampoo junto a Andrea Legarreta y ahora no es la excepción, pues ambas están mostrando su talento para la actuación y el canto, como Mía, quien debutó en un concierto virtual junto a Erik Rubín.

Otra prueba de que Andrea Legarreta y Erik Rubín siempre están al pendiente de sus hijas y las apoyan en su carrera ocurrió hace unas semanas cuando Nina debutó en las telenovelas y se unió a Te acuerdas de mí. En las grabaciones, la conductora estuvo detrás de cámaras apoyando a su hija menor. “Está increíble, no sabes qué felicidad estar aquí con mis compañeros, directores, estoy más que feliz y de hacer lo que yo amo, esta historia es increíble (…) la adoro, siempre está ahí conmigo, ¿qué necesita mi niña?, te mando a alguien que te acompañe, si no voy yo, es increíble cómo me apoya, la amo con todo mi corazón”, dijo Nina a Hoy.