Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación

de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a

una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de

trato equitativo y digno. “El hecho de que la iniciativa retome conceptos que la

Corte ya determinó que son contrarios a la competencia y la libre concurrencia.

Son algunos de las normas generales con base en el art 148 de la Ley de amparo

para impedir los efectos y las consecuencias de la norma para el afectado,

también se concede para evitar daños subsecuentes art. Cuestionados 4,53,101 y

108 cuyos efectos alterarían la competencia desincentivando la inversión de

centrales eléctricas otorgando ventaja competitiva a la CFE.

Apenas a un día de promulgada la nueva ley eléctrica el juez federal Juan Pablo

Gómez Fierro otorgo la suspensión provisional de los amparos inicialmente a dos

empresas, y al siguiente día a otras 5 más, con los anteriores argumentos.

Se podrá decir que es correcto, el juicio de amparo es un elemento jurídico

constitucional contemplado en nuestras leyes para garantizar la correcta

impartición de la justicia y evitar violaciones a las leyes por parte de la autoridad,

evitando la violación de los derechos humanos y garantías que nos otorga la

constitución.

Lo cierto es que durante 36 años del período neoliberal, se hizo un andamiaje

constitucional para proteger el pillaje, el despojo y el latrocinio, el poder judicial fue

cómplice de las componendas para dar marcha atrás a las conquistas de la

revolución mexicana que costó un millón de muertos a nuestro país.

Movimiento armado que remato con la constitución política de 1917 donde se

estableció que los recursos del subsuelo eran propiedad de la nación y eran

recursos estratégicos para la seguridad nacional.

Legalizaron a través de jurisprudencias amañadas el robo a las jubilaciones, la

caída del salario mínimo, la precarización de la vivienda a pesar de que la ley lo

prohíbe, los despojos de la banca a los usuarios con robos hormiga y las

facilidades de cobrarse a lo chino de los salarios que la ley prevé como intocables

etc.

Andrés Manuel López Obrador desde que llegó a gobernar a tenido que lidiar con

el lastre de la ley diseñada para los grandes depredadores de México, pregunto;

¿porqué no procedieron los amparos contra el aumento indiscriminado de la

gasolina, contra carreteras de cuota como la de Monterrey-Laredo (tramo la

gloria/Nuevo Laredo) contra el cobro indiscriminado de la CFE? Sencillo porque

somos juan pueblo, no pertenecemos a la red depredadora para quienes trabajan.

Por eso defienden los jueces su autonomía, es sencillo juzgar con un andamiaje

donde no batallan, basta invocar principios generales de competencia económica,

de libre concurrencia y el derecho humano del consumidor de estar protegido

contra los abusos como lo hizo este juzgador tan veleidoso, sin un análisis

profundo del tema.

Invocar energías limpias con la verborrea que le llevan los extranjeros al decir que

la energía Eólica y Fotovoltaica resolverán el problema es infantil, esos nichos

energéticos sólo representan el 7% de lo que genera el mercado y por si sola no

amerita parar una ley energética máxime que no se les excluye del mercado,

amén que en un invierno crudo como el Texano no generan nada, los

aerogeneradores se congelan y la ausencia de sol desactivan las celdas solares.

Argumentar que el combustóleo contaminará, es mínima la contaminación, toda

vez que se están sembrando millones de árboles en el programa de reforestando

vida, lo cual compensa, tal y como lo solicitan los protocolos internacionales.

México le apuesta a las energías limpias, las hidroeléctricas y nucleares por

supuesto, lo que este juez ni siquiera contempla.

El juzgador para emitir un criterio como el de paralizar una ley energética, pasando

sobre la cámara de Diputados, Senadores y el propio ejecutivo, amparado en

simples criterios generales es subjetivo, pero cae en la irracionalidad en otorgar un

amparo para efectos generales a todo el sector eléctrico, aduciendo que sería

desv3entajoso para los demás no hacerlo.

En que cabeza cabe esta aseveración, esa fue la gota que derramo el vaso y lo

exhibe como un juez parcial, subjetivo y comprometido con intereses extranjeros y

nacionales que se apropiaron del sector energético, jamás hace mención del daño

a los consumidores por los altos recibos de luz, ni siquiera llega al fondo del

asunto que la nueva ley protege que es el interés nacional.

Por ello la carta dirigida por el presidente al Presidente de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación Arturo Saldivar Lelo Delarrea, donde le pide investigar al

juez.

Es una carta muy dura porque lleva implícita una advertencia, que si bien es

cierto que respeta su independencia, no tolerará que den la espalda a las causas

populares poniendo en primer lugar a los intereses privados nacionales y

trasnacionales. Advirtiendo de no hacerlo ipso facto, de que hará uso pleno de sus

facultades como presidente de la República.

Solo un ejemplo nos recuerda lo que puede hacer un presidente, Ernesto Zedillo lo

hizo la última vez al reformar todo el sistema judicial de un plumazo, ese es el

fondo de la llamada de atención, o se enderezan o los enderezo, mencionó

además que son intocables y eso ya no será así, la insinuación de las corruptelas

del ex presidente de la suprema corte habla de que irá en serio. Veremos y

diremos.