CDMX.- 29 MARZO 2021 Altair Jarabo sorprendió una vez más a sus millones de fans, y esta vez fue con una dosis pura de amor propio. Aunque no es la primera ocasión que la famosa deja verse en redes sociales posando sin filtros ni ediciones, siempre conmociona al posar muy orgullosa sin esconder las “imperfecciones” de su cuerpo. La actriz publicó una foto en la que luce un short y no se molestó en ocultar la celulitis de sus piernas.

Dicha publicación ya acumula más de 13 mil likes y cientos de comentarios por parte de sus seguidores, quienes no dudaron en reconocer el amor propio de la famosa, quien siempre se ha apegado mucho al body positive alzando la voz por la aceptación del cuerpo. “Aquí en el Tánger, juntan el Mar Mediterráneo y el océano Atlántico. Supongo que eso le dio para siempre su espíritu incluyente, multicultural y cosmopolita”, fue el caption con el que la famosa compartió la fotografía en la que lució guapísima y segura de sí misma. Aquí lo bella que posó Altair Jarabo con su look de short y playera sin temer al dejar ver su celulitis.

“Definitivamente sabes cómo lucir hermosa en todas tus facetas”, “Amo que nunca le pones filtros a tus fotos ni las editas”, “Qué piernas. De aplaudir que no te edites la celulitis”, “La perfección totalmente”, “Wow con tu belle-, Altair. Tu seguridad para posar es indiscutible”, fueron algunos de los comentarios que recibió la famosa actriz en su cuenta de Instagram tras compartir la aplaudible imagen. Actualmente, Altair Jarabo se encuentra de viaje en Marruecos, sin embargo, se desconoce si está de vacaciones o planeando nuevos proyectos laborales, pues tras su regreso a la televisión mexicana no ha dejado de sorprender con sus actuaciones formando parte de distintos elencos. Lo que no deja en duda es que cada vez luce más guapa y es que no hay día en el que no se muestre al natural sin filtros ni ediciones dejando así ver lo segura que es de sí misma, razón por la que continuamente es aplaudida y reconocida por sus fans, quienes siempre están muy al pendiente de cada una de sus publicaciones. Instagram se ha convertido en la red social favorita de la famosa, prueba de ello, las imágenes y noticias que comparte a través de ella, pues le gusta mantener el contacto con sus conocidos y fans.

Cabe recordar que, continuamente Altair comparte lo cómoda que se siente con su cuerpo, pues en alguna ocasión las cicatrices de sus piernas las cuales son de lo más normales, y lejos de editarlas y eliminarlas, invitó a sus fans a que se aceptaran tal como son. No cabe duda que Altair Jarabo es todo un ejemplo de amor propio, prueba de ello cada una de las imágenes que comparte en sus redes sociales, mismas que reciben miles de halagos. ¿Qué tal lo bella que lució Altair Jarabo en su paso con Marruecos? ¡Se ve lindísima!